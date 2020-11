Kamala Harris devrait remporter la vice-présidence, et elle a marqué la réalisation monumentale de façon épique samedi soir à Wilmington, Delaware. L’événement, qui a eu lieu pour marquer la victoire de Harris et du président élu Joe Biden, a vu Harris entrer dans un “Work That” de Mary J. Blige, provoquant la joie des partisans de Harris et des fans de R&B.

Le morceau est extrait de l’album Growing Pains de Blige en 2007 et a été écrit par Blige, le hitmaker Sean Garrett et le gagnant d’un Grammy Theron Feemster. Ce n’est pas l’une des chansons les plus réussies de Blige mais l’une des préférées des fans. Il compte actuellement plus de 2 millions de flux sur Spotify et 1,4 million de vues sur YouTube, des statistiques qui changeront sans aucun doute après ce placement très médiatisé.

L’entrée a été saluée par les téléspectateurs. Utiliser un morceau de Blige, l’un des chanteurs noirs et féminins les plus vénérés de tous les temps, symbolisait tellement pour les partisans de Harris, la première femme et la première personne noire à être élue vice-présidente. De plus, c’est une piste optimiste et puissante, qui correspond à ce que beaucoup pensent que Harris apportera à la branche exécutive. Faites défiler pour voir le moment et les réactions exaltées qui ont suivi.

Kamala Harris se rend à «Work That» de Mary J. Blige pour son premier discours en tant que vice-présidente élue. 🇺🇸 pic.twitter.com/b8dOMC7Hud – Pop Crave (@PopCrave) 8 novembre 2020

“FEMMES ET Messieurs, elle est la VICE-PRÉSIDENTE élue des États-Unis avec cette explosion de Mary J Blige”, a écrit l’acteur Jay Washington, ajoutant: “Allons-y!!!”

(Photo: Sarah Silbiger / Bloomberg via .)

“Vous ne savez tout simplement pas ce que cela signifie de voir la première femme noire vice-présidente venir à @maryjblige”, a écrit un autre admirateur. Lauren Coates, analyste juridique principal de CNN, a ajouté: “Madame la vice-présidente élue Kamala Harris vient de sortir [Mary J. Blige] et je pense que je viens de m’évanouir. “

Ouverture avec une citation de John Lewis après avoir parlé à Mary J. Blige et moi … # Election2020 – KelleyLCarter (@KelleyLCarter) 8 novembre 2020

Une autre personne a écrit: “Kamala est vraiment sortie auprès de Mary J Blige IM LIVING !!!!!”, tandis qu’une autre a ajouté: “Mon vice-président porte une suffragette blanche et marche vers Mary J. Blige.”

«J’adore le fait que Kamala Harris vient de se rendre chez Mary J Blige», a écrit un autre utilisateur de Twitter. Un autre a marqué la signification du moment en écrivant: «Kamala Harris marchant sur scène sur une chanson de Mary J. Blige en sera une pour les livres d’histoire».

Ma nouvelle routine matinale comprend deux portions de @KamalaHarris marchant vers @maryjblige dans un costume tout blanc 🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾 pic.twitter. com / ok0vrpA5Do – Halle Berry (@halleberry) 8 novembre 2020

“L’Amérique mérite un vice-président qui déambule dans une combinaison blanche à Work That de Mary J. Blige. Tellement heureux pour @KamalaHarris”, a tweeté une autre personne. Un autre fan a ajouté, “c’est le coming out à Mary J. Blige pour moi, c’est comme ça que vous faites une entrée.”

“Le vice-président des États-Unis qui s’adresse à Mary J. Blige n’est pas quelque chose que je pensais voir un jour. Quel VIBE!” un autre tweet lu. Un partisan supplémentaire est intervenu pour dire: “Kamala vient vraiment de marcher vers Mary J Blige et MON VICE-PRÉSIDENT EST UNE FEMME NOIRE”

CE COSTUME BLANC ET MARY J BLIGE @KamalaHarris #KamalaHarrisVP pic.twitter.com/Zg7Sfqh3Yp – Yara shahidi (@YaraShahidi) 8 novembre 2020

Un dernier fan a tweeté: “J’essayais de penser à un autre vice-président qui pourrait réussir à marcher sur scène avec Mary J. Blige, ce qui m’a inévitablement amené à me demander quelle était la musique de sortie de Martin Van Buren, ce qui m’a conduit à la conclusion que je devrait probablement dormir un peu. “

