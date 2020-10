Saturday Night Live de ce week-end a débuté avec un autre sketch centré sur le débat, parodiant le vice-président Mike Pence et le candidat démocrate à la vice-présidence, le sénateur Kamala Harris. Les écrivains ont pris le fruit à portée de main, se moquant de plusieurs moments mémorables du débat de mercredi, y compris la mouche inoubliable qui s’est assise sur la tête de Pence pendant deux minutes. Pence a de nouveau été joué par l’acteur régulier Beck Bennett, tandis que Maya Rudolph est revenue pour jouer Harris. L’ouverture à froid a également présenté une apparition de Jim Carrey, qui joue le candidat démocrate à la présidence Joe Biden cette saison.

Pendant le sketch, Rudolph se moquait des visages que Harris faisait pendant que Pence parlait pendant le vrai débat. À un moment donné, la caméra a coupé le débat à Biden, qui regardait à la maison avec le Dr Jill Biden (joué par Heidi Gardner). Biden a décidé qu’il devait se téléporter au débat pour le sauver. En étant transporté, il est devenu la mouche qui était assise sur la tête de Pence. La modératrice Susan Page (Kate McKinnon) n’a pas pu attirer l’attention de Pence. Biden est non seulement devenu une mouche, mais il est également devenu une mouche qui s’est lentement transformée en Jeff Goldblum. Une deuxième mouche, un Herman Cain réincarné (Kenan Thompson) s’est également présenté.

Saturday Night Live a eu une semaine cahoteuse avant le nouvel épisode. Le plus gros problème était de perdre l’invité musical original. Le comédien Bill Burr devait initialement présenter le musicien country en plein essor Morgan Wallen au public, mais Wallen a été contraint d’annuler. Des images de Wallen faisant la fête avec des fans en Alabama sans masque facial et ignorant les directives de distanciation sociale pendant la pandémie de coronavirus ont fait surface, alors le producteur exécutif Lorne Michaels lui a demandé de ne pas venir dans l’émission. Wallen a partagé une vidéo Instagram s’excusant pour ses actions, et Michaels a demandé à Jack White de jouer à la place de Wallen.

Une source a également déclaré à The Wrap qu’une personne qui travaille au siège du 30 Rockefeller Center de NBC a été testée positive pour le coronavirus. Malgré le test positif, cela n’a pas empêché SNL d’enregistrer une nouvelle émission dans Studio 8H. Le Tonight Show avec Jimmy Fallon et Late Night With Seth Meyers tournent également dans 30 Rock, mais ils n’ont pas l’intention d’arrêter la production à cause du test.

La 46e saison de SNL a réussi à démarrer à l’heure sans aucun problème le 3 octobre. L’épisode a commencé par un sketch parodiant le premier débat chaotique entre le président Donald Trump et Biden, avec Alec Baldwin et Carrey. Le croquis comportait également des camées de Rudolph et du chanteur Harry Styles. Les écrivains ont dû se précipiter pour ajouter quelques blagues faisant référence au résultat positif du test de coronavirus de Trump, mais le problème n’a été mentionné que de manière éphémère tout au long de la nuit.