Kamala Harris, première femme vice-présidente des États-Unis, a donné une leçon de diplomatie vestimentaire.

Pour la cérémonie d’inauguration d’aujourd’hui, Harris portait un ensemble aux teintes d’améthyste de Christopher Jean Rogers, l’un des talents de mode les plus prometteurs d’Amérique.

Rogers, 27 ans, qui a été lauréat 2020 CFDA American Emerging Designer of the Year, est jeune, Black et ses créations ont été défendues par l’ancienne avant-gardiste FLOTUS Michelle Obama, Tracee Ellis Ross et Lizzo.

Le vice-président Harris a accessoirisé une paire de perles de puissance de Wilfredo Rosado et des chaussures de Sergio Hudson.

L’idée originale du designer haïtien-américain Kerby Jean-Raymond, Pyer Moss a été lancée en 2013. En 2018, la marque de Jean-Raymond a reçu le prix CFDA Fashion Fund.

Hudson, le nom des chaussures Harris, est un autre créateur américain prometteur, originaire de Caroline du Sud. Non seulement Michelle Obama portait également un éblouissant ensemble de couleur prune par Hudson lors de l’inauguration, mais Beyoncé et Amal Clooney ont également jeté leur poids derrière lui dans le passé.

Mouvements vestimentaires historiques par un vice-président chargé d’histoire.