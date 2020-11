La vice-présidente élue et la sénatrice Dianne Feinstein (D-Californie) ont récemment suscité des critiques sur les médias sociaux. Le couple a adopté des résolutions félicitant les Los Angeles Lakers et Los Angeles Dodgers pour leurs titres de champion. Les résolutions étaient de nature plus symbolique, mais les gens ont exprimé leur mécontentement avec les deux en raison du moment choisi. Les chiffres du COVID-19 grimpent à travers le pays avec des inquiétudes concernant un verrouillage obligatoire.

“Mes sincères félicitations aux Lakers de Los Angeles pour avoir remporté le championnat NBA 2020”, a déclaré Harris dans un communiqué. “Dans une saison pas comme les autres, la détermination et la passion inégalées dont ont fait preuve ces joueurs exceptionnels ont rendu la ville de Los Angeles et l’État de Californie si fiers.” De nombreuses personnes à travers le pays célébraient les victoires du championnat, mais les utilisateurs des médias sociaux ont exprimé leur colère après que Harris et Feinstein aient adopté des résolutions le faisant. Les gens sur Twitter et sur d’autres plateformes ont déclaré qu’ils souhaitaient que le Sénat américain se concentre sur des questions plus importantes.

Lorsque Feinstein a tweeté sur les Lakers et les Dodgers remportant leurs championnats respectifs, ainsi que sur les résolutions félicitant les équipes, les gens ont répondu avec une grande variété de mèmes. Plusieurs ont utilisé des Gifs animés de personnes secouées pour montrer leur mécontentement tandis que d’autres ont livré des messages plus directs. Plus précisément, ils ont allégué que les deux politiciens sont le type de personnes qui verraient quelqu’un se débattre et réagiraient en changeant le sujet en quelque chose de «plus positif». Ces messages ont continué alors que de plus en plus de personnes ont vu le tweet de Feinstein.

partout en Amérique est à un mois de New York en avril et c’est ce sur quoi ils perdent du temps – Compte Jaylen Brown Stan (Joe Cusack) (@ joebos617) 12 novembre 2020

Pour moi, la meilleure partie est le JUST IN, comme “c’est ce que vous attendiez tous anxieusement, n’est-ce pas ??” – The Porge: Année électorale (@dodgyaf) 12 novembre 2020

Les résolutions ont-elles été une immense perte de temps? Plusieurs personnes sur les réseaux sociaux ont exprimé cette opinion après avoir lu le tweet de Feinstein. Ils ont dit que le pays est au bord de la catastrophe et que les messages de félicitations n’auront aucun impact sur la vie de ceux qui luttent.

Je vais juste réorganiser ces chaises ici sur le navire en train de couler, ne me dérange pas – Leta Powell Drake stan account (@kmascia) 12 novembre 2020

Nous sommes un mauvais pays et nous méritons toutes les mauvaises choses qui nous arrivent. – MisterBenjaminPaulDavidson (@BenjaminPaul) 12 novembre 2020

De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont exprimé leur frustration après avoir lu les nouvelles résolutions félicitant les Lakers et les Dodgers. Ils ont exprimé l’opinion que les États-Unis d’Amérique étaient condamnés et que cette situation n’était que le dernier exemple. «Tout le monde sait que plus vous adoptez de lois, mieux c’est», a ajouté une personne à la conversation tout en exprimant son irritation sur Twitter.

Je suis un fan inconditionnel des Dodgers depuis toujours et ce tweet m’a mis en colère. En tant que membre de la vôtre, je préfère voir une petite preuve que vous repoussez la fraude électorale INSANITY diffusée sur tous les canaux médiatiques par le GOP et peut-être, vous savez, traiter COVID?! – C’est un gâchis (@ misoan3) 12 novembre 2020

C’est important? – Paul Aman🌊 (@pauleaman) 13 novembre 2020

Avec Feinstein et Harris adoptant les résolutions pour féliciter les deux franchises californiennes, plusieurs utilisateurs de Twitter ont choisi de répondre en soulevant de nombreux problèmes dans le pays. Certains ont déclaré que le débat sur la fraude électorale devrait avoir une plus grande priorité tandis que d’autres ont mentionné à plusieurs reprises la pandémie en cours.

Tu peux répéter s’il te plait ??? Tu te fous de moi ??? #SNL sketch ?? Vous devenez trop vieux pour ce travail. Je réalise le double standard, si vous soutenez la situation actuelle. Mais vous pourriez être COMPLÈTEMENT déconnecté madame ….. 🤦🏻‍♀️ – HORSES & HOWARD (@zenyatta_queen) 13 novembre 2020

Ayo quelqu’un a couru contre elle. N’importe qui. Pls. Dianne suce le butin, elle doit y aller N’attendez pas qu’elle prenne sa retraite car elle ne le fera pas. Retirez-la en votant. – chicaaa (@ saramii3) 13 novembre 2020

Une réponse commune à Feinstein et Harris était que les gens ne savaient plus ce qui était réellement la vraie vie. Ils ont dit que ce tweet était en fait un sketch SNL et que quelqu’un de faux avait repris le compte de Feinstein. D’autres sont simplement satisfaits des électeurs pour faire démettre Feinstein de ses fonctions.

Holy c’est la chose la plus déconnectée que j’ai jamais vue. Démocrate ou républicain, le gouvernement ne se soucie pas de vous – Décrochage au collège électoral (@SBElikeswords) 13 novembre 2020

Certainement quelque chose sur lequel vous devriez articuler toute votre prochaine élection. “Le sénateur Feinstein, le sénateur qui a le courage de se tenir hardiment aux côtés des dodgers et des lakers pour reconnaître leur championnat pendant une pandémie mondiale.” – Fondation fictive (@Core_Carbon) 14 novembre 2020

Indépendamment de leur affiliation politique, plusieurs utilisateurs de Twitter ont exprimé leur colère après avoir lu le tweet de Feinstein. Ils ont dit que ces résolutions n’étaient que le dernier exemple montrant que le gouvernement ne se soucie pas vraiment des populations. De nombreuses personnes ont réitéré cet avis en demandant un test de relance ou un vaccin contre le coronavirus.

peut-être que cela n’avait pas besoin d’être un tweet – Deanna McDonald (@deannagmcdonald) 12 novembre 2020

Dans des circonstances sans précédent, les démocrates ont littéralement légiféré sur un applaudissement, exactement ce dont les gens affamés avaient besoin. – Nate’s Liver – Commentaire (@SilERabbit) 12 novembre 2020

Plusieurs personnes ont montré leur frustration envers Harris et Feinstein en utilisant des commentaires sarcastiques sur les réseaux sociaux. Ils ont dit que les résolutions félicitant les Lakers et les Dodgers paieraient leurs factures et mettraient de la nourriture sur la table. Bien que certaines personnes aient également utilisé le tweet comme une occasion de suivre la ligne du parti et de se demander si les démocrates ou les républicains détruisaient le pays. Ces discussions en colère se sont poursuivies à mesure que de plus en plus de personnes répondaient à Feinstein.

