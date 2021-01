K

amala Harris est entrée dans l’histoire en devenant non seulement la première femme à occuper le poste de vice-présidente, mais aussi la première personne afro-américaine et sud-asiatique. Ce sont tous des détails importants que nous n’oublierons et ne devrions jamais oublier. Je veux juste que nous les laissions tous dans notre périphérie pour la durée de son mandat.

Qui pourrait oublier l’optimisme qui entourait Barack Obama alors qu’il prenait la présidence en 2009? Comme Harris, lui aussi est métis et est devenu une lueur d’espoir pour les Noirs du monde entier. Loin d’un personnage de Mandela cependant, pour la plupart, il était juste inoffensif avec l’ambiance Will Smith-ish de l’oncle amusant qui porte des baskets cool et sait qui est Cardi B. Au-delà de cela, on peut soutenir que peu de choses ont été accomplies en termes de relations raciales. Il est également important de garder à l’esprit que, aussi progressiste que soit son élection, s’il avait tenté ne serait-ce qu’un quart des singeries préélectorales de Trump, il ne serait probablement même pas arrivé au pouvoir.

La vice-présidente Harris fera probablement des erreurs et des erreurs de jugement pendant son mandat – elle l’a fait dans le passé. Elle soutiendra probablement également des politiques audacieuses et progressistes qui aideront à nettoyer les décombres laissés par le désastre d’une administration de Trump. Qu’elle se balance trop loin dans les deux sens ou qu’elle mène son travail de manière neutre, elle devrait être traitée comme le ferait un homme blanc.

Cela signifie ne pas la contraindre à des normes impossibles ou ne pas l’abattre comme une tonne de briques chaque fois qu’elle ne répond pas aux attentes subjectives. Cela signifie également ne pas laisser les choses glisser ou faire d’elle la prochaine venue pour les femmes et les personnes de couleur du monde entier. Nous ne devrions pas être hyper-fixants sur les chaussures qu’elle décide de porter sur une couverture de magazine parce que nous n’avons jamais fait cela à Pence ou au président Biden alors qu’ils étaient tous les deux à sa place. Dans le même temps, ceux d’entre nous qui s’identifient à elle doivent accepter la réalité selon laquelle elle n’a qu’un pouvoir limité et que ses priorités ne correspondent pas toujours aux priorités qui comptent pour nous.

Les États-Unis ont été dirigés par des hommes blancs tout au long de leur histoire, ce qui signifie qu’ils ont eu la grâce d’être jugés par leurs politiques et leurs actions plutôt que par leur race ou leur sexe. Tout ce que je demande, c’est que la même grâce soit accordée au vice-président Harris.