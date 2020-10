HISTOIRES CONNEXES

Qu’est-ce que Kamala Harris a remarqué et quand l’a-t-elle remarqué?

Telle était la question brûlante que Rachel Maddow de MSNBC a laissée voler mercredi soir, demandant si le candidat au poste de vice-président démocrate avait vu la mouche atterrir sur les cheveux du vice-président Mike Pence (puis rester assis pendant deux minutes complètes) lors de leur débat du 7 octobre.

Après tout, alors que nous étions à la maison au courant de la vidéo HD en gros plan de Pence, Harris était assis à plus de 12 pieds de distance et avec deux couches de diviseurs en plexiglas entre eux, par précaution liée au COVID. (Bien que le président Trump, peu de temps auparavant, ait été testé positif pour le coronavirus, tout comme la première dame Melania Trump et apparemment son fils adolescent Barron, Pence à l’époque testé négatif.)

Le VP Debate Fly était si viral que Saturday Night Live du week-end dernier a conduit avec une parodie de l’incident, imaginant le colistier de Harris, le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden, se transformant en ladite mouche dans le film d’horreur de Jeff Goldblum, et atterrissant sur Pence’s cheveux blancs enneigés.

«Je me donnerais des coups de pied si je ne vous demandais pas simplement, si vous remarquiez la mouche sur la tête du vice-président Pence, à l’époque pendant le débat? demande Maddow dans la vidéo ci-dessous. «Nous pouvions le voir à la maison, mais pourriez-vous le voir, assis à côté de lui? Et si tel est le cas, Maddow a poursuivi: «Avez-vous eu l’instinct de [shoo it away for him]? »

La réponse de Harris est principalement visuelle, comme le montre la vidéo ci-dessous. Mais en bref, plutôt que de saisir l’occasion de se moquer du malheureux moment télévisé en direct du veep, elle a reporté: «Je pense qu’il est important de trouver un moyen de passer à autre chose … et de s’éloigner de ce sujet pour autre chose.»