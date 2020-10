La candidate démocrate à la vice-présidence Kamala Harris s’exprime après la suspension de son voyage de campagne. Jeudi matin, Jen O’Malley Dillon, directrice de campagne de Joe Biden, a confirmé dans un communiqué que la campagne avait annulé tous les voyages à venir pour Harris après que deux personnes – un membre de l’équipe légère non membre du personnel et directrice des communications de Harris, Liz Allen – avaient récemment testé positif pour le coronavirus.

S’adressant à la nouvelle dans un communiqué partagé sur Twitter quelques minutes plus tard, Harris a déclaré qu’elle avait appris les deux résultats de tests positifs “tard dans la nuit” et qu’elle avait eu deux “tests négatifs cette semaine” et qu’elle ne “présentait pas de symptômes” actuellement du virus. Elle a ajouté que même si elle avait récemment été à bord d’un vol avec les deux individus, elle “n’était pas en contact étroit – tel que défini par le CDC – avec l’un ou l’autre pendant les 2 jours précédant leurs tests positifs.” Harris a poursuivi en expliquant que les deux individus “portaient des masques N95 à tous les points où ils se trouvaient près de moi”, et a déclaré que “les médecins pensent que nous n’avons pas été exposés selon les directives du CDC”.

Tard hier soir, j’ai appris qu’un membre d’équipage de conduite non membre du personnel et un membre de mon équipe avaient été testés positifs au COVID. Je n’étais pas en contact étroit – tel que défini par le CDC – avec l’un ou l’autre pendant les 2 jours précédant leurs tests positifs. J’ai eu 2 tests négatifs cette semaine et je ne montre aucun symptôme. – Kamala Harris (@KamalaHarris) 15 octobre 2020

Par prudence, elle a déclaré: “J’annulerai le voyage jusqu’à dimanche et je continuerai de faire campagne virtuellement.” La sénatrice californienne, qui a accepté la nomination à la vice-présidence de son parti à la Convention nationale démocrate en août, a juré “d’être transparente avec vous sur les résultats des tests que je recevrai.” Elle a conclu sa déclaration, qui a été retweetée par Biden, en encourageant les autres à «porter un masque, pratiquer la distanciation sociale et se laver les mains régulièrement. Il est possible d’arrêter la propagation».

Dans une déclaration publiée plus tôt sur le site de la campagne de Biden, O’Malley Dillon a expliqué que les deux personnes avaient été à bord d’un vol avec Harris avant de recevoir des résultats de test positifs, bien que le sénateur “n’ait pas été à moins de 6 pieds pendant plus de 15 minutes avec l’un ou l’autre des leur.” Ces personnes avaient été testées négatives pour le virus avant et après le vol.

Bien que Harris ait effectué deux tests PCR pour le coronavirus depuis le 8 octobre et ait été testé négatif, conformément à l’engagement de la campagne Biden envers les plus hauts niveaux de précaution, la campagne a annulé tous les projets de voyage de Harris jusqu’au dimanche 18 octobre. . Le voyage de campagne du mari de Harris, Doug Emhoff, a également été annulé par mesure de précaution. Emhoff a passé trois tests PCR, qui ont tous été négatifs et devrait revenir à la campagne en personne vendredi.