Le premier et unique débat vice-présidentiel a débuté mercredi soir entre le vice-président Mike Pence et la sénatrice californienne Kamala Harris. Tout au long du débat, les deux ont discuté de diverses questions relatives au pays, notamment l’économie, le changement climatique et même le diagnostic COVID-19 du président Donald Trump. Mais, comme l’ont noté de nombreux téléspectateurs sur Twitter, ils n’ont pas pu s’empêcher de remarquer Harris avec Pence pendant qu’elle écoutait ce que le vice-président avait à dire sur l’état du pays.

Le débat vice-présidentiel a lieu à Salt Lake City, Utah. Après que Trump a été testé positif au COVID-19 à la suite du premier débat présidentiel, qui a eu lieu le 29 septembre, des protocoles de sécurité supplémentaires ont été mis en place pendant le débat vice-présidentiel. Non seulement Harris et Pence sont assis à plus de 12 pieds l’un de l’autre, mais il y a eu des barrières en plexiglas entre eux dans un effort pour assurer leur santé et leur sécurité. Bien sûr, s’il y avait des protocoles de sécurité supplémentaires pour le débat vice-présidentiel, l’accent était mis sur les problèmes et, plus précisément, sur ce que Harris et Pence avaient à dire à leur sujet.

Sur Twitter, de nombreux partisans de Harris ont noté que le sénateur regardait apparemment le vice-président alors qu’elle examinait les affirmations de Pence sur l’administration Trump afin de leur répondre rapidement. Lisez la suite pour voir exactement ce qu’ils disent.