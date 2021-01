Mme Harris a été assermentée en tant que première vice-présidente – et première femme noire et personne d’origine sud-asiatique à occuper ce poste – devant le Capitole américain par la juge de la Cour suprême Sonia Sotomayor.

M. Biden a déclaré dans son discours d’investiture: «Aujourd’hui, nous célébrons la prestation de serment de la première femme de l’histoire américaine élue à un poste national, la vice-présidente Kamala Harris. Ne me dis pas que les choses ne peuvent pas changer.

Elle a été escortée sur le podium par l’officier de police du Capitole Eugene Goodman, l’officier qui a affronté à lui seul une foule de partisans de Donald Trump alors qu’ils tentaient de percer le parquet du Sénat lors de l’insurrection du Capitole qui cherchait à renverser les résultats des élections.

Bernice King, la fille du pionnier des droits civiques Martin Luther King, a rendu hommage à la réussite de Mme Harris en affichant une image de sa légende simplement «HERstory».

Hilary Clinton a écrit sur Twitter: «Cela me ravit de penser que ce qui nous semble historique et étonnant aujourd’hui – une femme qui a prêté serment à la vice-présidence – paraîtra normal, évident” bien sûr “aux petites-nièces de Kamala à mesure qu’elles grandiront. . Et ils auront raison.

Les cloches de l’Université Howard, l’alma mater de Kamala Harris, ont sonné 49 fois pour honorer ce moment historique alors qu’elle devient la 49e vice-présidente des États-Unis.

Les habitants d’un petit village indien ont afflué vers un temple hindou, allumant des pétards et priant en regardant Kamala Harris, qui a de fortes racines dans le village, prêter serment et devenir vice-présidente des États-Unis.

Des groupes de femmes vêtues de saris brillants et d’hommes vêtus d’un pantalon blanc dhoti ont regardé l’inauguration en direct alors que les journalistes diffusaient les célébrations du villageois à des millions d’Indiens.

Kamala Harris – En images

Joe Biden et Kamala Harris accueillent les partisans à l’extérieur du Chase Center à Wilmington, Delaware, à l’issue de la Convention nationale démocrate, qui s’est tenue pratiquement au milieu de la pandémie du nouveau coronavirus le 20 août 2020

Douglas Emhoff, mari de Kamala Harris, prend un selfie avant qu’elle ne prononce un discours de campagne au Des Moines Register Political Soapbox à l’Iowa State Fair le 10 août 2019 à Des Moines, Iowa.

Kamala Harris salue la foule alors qu’elle monte dans une voiture lors de la SF Pride Parade le 30 juin 2019 à San Francisco, Californie

Kamala Harris assiste au cinquième festival annuel de musique et d’arts Kidstock à Greystone Mansion le 5 juin 2011 à Beverly Hills, Californie

Kamala Harris arrive en 2012 pour s’adresser aux délégués lors de la deuxième session de la Convention nationale démocrate à Charlotte, Caroline du Nord

Kamala Harris avec Barack Obama en 2012

Hilary Swank, Sean Penn avec Kamala Harris au cinéma pour la paix au profit de l’organisation de secours haïtienne J / P à Los Angeles tenue à Montage Hotel le 14 janvier 2012 à Los Angeles, Californie

Kamala Harris et les invités assister à la 45e NAACP Image Awards présenté par TV One au Pasadena Civic Auditorium le 22 février 2014 à Pasadena, en Californie.

Kamala Harris assiste à ‘Families Belong Together – Freedom for Immigrants March Los Angeles’ à l’hôtel de ville de Los Angeles le 30 juin 2018

upita Nyong’o et Kamala Harris posent dans les coulisses des Glamour Women Of The Year Awards 2018: Women Rise

Kamala Harris reçoit un œuf et du fromage à New York Penn Station après avoir annoncé sa course au POTUS en janvier 2019

Kamala Harris assiste à une conversation au 92nd Street Y le 11 janvier 2019 à New York

Kamala Harris prend la parole lors d’un arrêt de campagne le 15 mai 2019 à Nashua, New Hampshire

Kamala Harris s’exprime sur scène lors d’un forum sur la sécurité des armes à feu au Iowa Events Center le 10 août 2019 à Des Moines, Iowa

Kamala Harris monte sur scène au Chase Center avant le discours du président élu Joe Biden à la nation le 7 novembre 2020 à Wilmington, Delaware

Kamala Harris embrasse Joe Biden après l’avoir présenté lors d’un rassemblement électoral à la Renaissance High School le 9 mars 2020 à Detroit, Michigan

Kamala Harris annonce à Joe Biden qu’il a remporté la course aux élections américaines de 2020

Kamala Harris apparaît sur la couverture du Time Magazine avec Joe Biden pour leur édition 2020 de la personne de l’année

Kamala Harris parle aux journalistes après qu’elle et son mari Doug Emhoff aient fait un don pour Toys for Tots à la caserne de pompiers 1 de Washington DC à Washington le 23 décembre 2020

L’infirmière autorisée Patricia Cummings administre le vaccin COVID-19 à Kamala Harris le 29 décembre 2020 au United Medical Center de Washington, DC

Kamala Harris en couverture sur Vogue en 2020

Le vice-président élu américain Kamala Harris fait campagne pour les candidats démocrates au Sénat américain Jon Ossoff et Raphael Warnock lors d’un événement de campagne en plein air avant le second tour des élections au Sénat américain à Savannah, Géorgie, États-Unis

Les villageois ont scandé «Vive Kamala Harris» tout en tenant des portraits d’elle et ont lancé des feux d’artifice au moment où elle a prêté serment.

Mme Harris portait des vêtements de deux jeunes créateurs noirs émergents – une robe et un manteau violet foncé. Après avoir prêté serment, Mme Harris rayonnante a serré dans ses bras son mari, Douglas Emhoff, et a donné un coup de poing au président Joe Biden.

Son ascension est historique dans n’importe quel contexte, un autre moment où une frontière tenace s’effondre, élargissant l’idée de ce qui est possible dans la politique américaine.

Mais c’est particulièrement significatif car Mme Harris prend ses fonctions à un moment de conséquences profondes, les Américains se débattant sur le rôle du racisme institutionnel et faisant face à une pandémie qui a dévasté de manière disproportionnée les communautés noires et brunes.

Les proches de Mme Harris disent qu’elle apportera une perspective importante – et souvent manquante – dans les débats sur la façon de surmonter les nombreux obstacles auxquels la nouvelle administration est confrontée.

Lateefah Simon, défenseur des droits civiques et ami de longue date et mentoré de Mme Harris, a déclaré: «Au cours de la vie de nombreuses personnes, nous avons vécu la ségrégation des États-Unis.

“Vous aurez maintenant une femme noire qui entrera à la Maison Blanche non pas en tant qu’invitée mais en tant que commandant en second du monde libre.”

La vice-présidente Harris avec sa mère, Shyamala

Le vice-président Harris est né à Oakland, en Californie, de parents qui ont émigré d’Inde et de Jamaïque. Elle est diplômée de l’Université Howard et de l’Université de Californie, Hastings College of Law.

Harris, 56 ans, accède à la vice-présidence quatre ans seulement après son arrivée à Washington en tant que sénateur de Californie, où elle avait été procureure générale et procureure de district de San Francisco.

Elle a dit précédemment: “Ma mère me regardait et elle disait: ‘Kamala, tu es peut-être la première à faire beaucoup de choses, mais assurez-vous que vous n’êtes pas la dernière.'”