La candidate démocrate à la vice-présidence Kamala Harris a suspendu son voyage de campagne ce week-end après que deux personnes ont été testées positives pour le coronavirus. L’annonce a été faite jeudi matin, juste avant la visite prévue de Harris en Caroline du Nord, dans une déclaration partagée par Jen O’Malley Dillon, directrice de campagne de l’ancien vice-président Joe Biden, qui a déclaré avoir appris mercredi soir qu’un membre d’équipage de conduite et Harris La directrice des communications, Liz Allen, avait reçu des résultats de test positifs.

Selon Dillon, Harris n’était pas dans ce que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) définissent comme un contact étroit avec les deux personnes positives pour le coronavirus. Pour cette raison, elle n’est pas obligée de mettre en quarantaine, bien que «par prudence» et conformément à «l’engagement de la campagne Biden / Harris envers les plus hauts niveaux de précaution», la campagne a choisi d’annuler le voyage du sénateur californien. Dimanche 18 octobre. La déclaration a également noté qu’aucun des deux membres du personnel n’a eu de contact avec Biden, Harris ou tout autre membre du personnel de la campagne «depuis le test positif ou dans les 48 heures précédant leurs résultats de test positifs.»

«Après avoir été avec le sénateur Harris, les deux personnes ont assisté à des événements personnels, hors campagne, au cours de la semaine écoulée», lit-on en partie dans la déclaration. «En vertu des protocoles de santé stricts de notre campagne, les deux personnes ont dû être testées avant de retourner au travail avec la campagne après ces événements personnels. Ces protocoles aident à protéger la campagne, le personnel et toute personne avec qui ils peuvent avoir des contacts; L’importance d’avoir de tels protocoles – qui incluent des tests avant la reprise des fonctions, des tests réguliers pendant le travail en personne, l’isolement après un congé, et le masquage et la distanciation pendant les tâches de campagne – a été illustrée une fois de plus. “

Ceci est une histoire en développement…