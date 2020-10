Le 12 octobre, Kane Brown et son épouse, Katelyn, ont célébré deux ans de mariage, célébrant sur les réseaux sociaux avec une paire de messages l’un à l’autre. Brown a utilisé Instagram pour partager un cliché professionnel d’une récente séance photo de famille, le chanteur et sa femme se tenant ensemble avec leur fille de près d’un an, Kingsley, entre eux.

“Joyeux anniversaire bébé! @Katelynbrown”, l’interprète de “Cool Again” a légendé le message. “Mon monde, mon meilleur ami, mon tout et j’ai hâte de fêter ça! On fait éclater des bouteilles quand je rentre à la maison !!! Brown est actuellement à Los Angeles, où il filme The Voice en sa qualité de conseiller au combat pour entraîner l’équipe de Blake Shelton.

Sur sa propre page, Katelyn a posté une paire de photos d’elle et du mariage de Brown qui ont été prises lors de la réception alors que le couple sortait de la salle, leurs amis et leur famille derrière eux éclairant le chemin avec des cierges.

“Joyeux anniversaire bébé !!!! Je t’aime plus que tu ne le sauras jamais”, a-t-elle écrit. “J’ai hâte de célébrer. Merci d’être le mari et le père le plus incroyable du monde.”

Avant de rencontrer Brown, Katelyn travaillait sur sa propre carrière musicale en tant qu’artiste pop, et le couple s’est d’abord rencontré par le biais d’un producteur avec lequel ils travaillaient tous les deux. “Nous nous sommes rencontrés en Floride lors de ma toute première émission, je crois que c’était en 2015”, a déclaré Brown à RADIO.com plus tôt cette année. «La veille de ce spectacle, j’étais censé être dans son clip parce qu’elle était aussi une artiste, et cela ne pouvait pas arriver car mon émission était le même jour que le clip.»

“Donc un an passe et le même gars avec qui nous travaillions l’amène à un spectacle, elle ne voulait pas venir et il l’a forcée”, at-il poursuivi. «Nous nous sommes rencontrés, nous n’avons pas parlé du tout, je lui ai peut-être dit bonjour mais je pensais qu’elle était adorable et j’ai continué à la regarder toute la nuit. Alors je lui ai demandé de venir à Nashville comme le lendemain, je l’ai volée vers le bas et nous nous sommes bien entendus et elle n’est jamais partie. ” Brown et Katelyn se sont mariés en octobre 2018 et ont accueilli Kingsley en octobre 2019.