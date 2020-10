Kane Brown et Sarah Hyland ont été annoncées comme hôtes des CMT Music Awards 2020, un peu moins de deux semaines avant le spectacle du 21 octobre. Brown et Hyland seront les hôtes de la remise des prix annuelle pour la première fois cette année.

“Les CMT Music Awards ont toujours été de réunir les fans et leurs artistes préférés pour célébrer”, a déclaré Brown dans un communiqué. «J’ai tellement de bons souvenirs de l’émission – de regarder en tant que fan à la maison à accepter ma première récompense de l’industrie sur la scène CMT. Je suis ravi de rejoindre cette année en tant qu’animateur pour la première fois et j’ai hâte de tout le monde pour voir les incroyables performances qui sont prévues cette année. “

Hyland a ajouté: “Je suis tellement excité de co-organiser les CMT Music Awards 2020 cette année! Les fans sont l’épine dorsale de la musique et de l’art; sans eux, nous ne pourrions jamais faire ce que nous aimons. J’ai hâte de voyez ce qui se passe au spectacle de cette année et pour qui les fans votent. Félicitations à tous les nominés! “

Les CMT Music Awards 2020 étaient initialement prévus pour juin, mais ont été reportés en raison de la pandémie de coronavirus avant que les nominés ou les hôtes ne soient annoncés.

“Dès nos premières conversations sur le spectacle de cette année, nous savions que nous voulions plusieurs hôtes qui reflètent à la fois nos artistes et notre public”, ont déclaré les producteurs de l’émission CMT dans un communiqué. “Kane et Sarah sont de jeunes stars sur des listes de carrière mémorables: Sarah est un acteur hollywoodien primé et recherché qui est un visage familier de millions de foyers de télévision depuis plus de 10 ans; et Kane est une histoire à succès autodidacte qui a a grimpé en flèche vers la renommée de la musique country en croisant les genres musicaux et en livrant des succès historiques. Nous sommes ravis de les accueillir tous les deux à leur première fonction d’animateur aux CMT Music Awards. “

“Et dans la vraie mode 2020, où à peu près tout peut arriver, nous avons une grosse surprise dans nos manches collectives, et nous sommes impatients d’annoncer nos deux derniers hôtes à ajouter à cette liste lumineuse.”

En plus de l’animation, Brown se produira également au spectacle, tout comme Ashley McBryde, Dan + Shay, Little Big Town, Luke Bryan et Maren Morris. Caylee Hammack, Hardy, Ingrid Andress, Mickey Guyton, Riley Green et Travis Denning se produiront sur la scène Ram Trucks Side à différents moments du spectacle.

Les CMT Music Awards 2020 seront diffusés le mercredi 21 octobre à 20 h HE sur CMT. Le spectacle aura lieu dans un nouveau format et comportera des performances en plein air “dans et autour” de Nashville. Il sera diffusé sur CMT avec une diffusion simultanée sur six réseaux sur MTV, MTV2, Logo, Paramount Network, Pop et TV Land. Le vote des fans est maintenant ouvert sur vote.cmt.com et se poursuit jusqu’au lundi 12 octobre à 12 h HE.