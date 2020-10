Kane Brown a annoncé que son prochain single sera l’ultra-romantique “Worship You”, qui apparaît sur son EP Mixtape Vol récemment sorti. 1. La chanson aura un impact sur la radio country le 26 octobre. Écrit par Brown, Matt McGinn, Alexander Izquierdo et Ryan Vojtesak, “Worship You” trouve son narrateur louant tout ce qui concerne leur partenaire, déclarant qu’ils pourraient devoir se convertir à une nouvelle religion dans lequel leur autre moitié est une divinité.

“Ne vous méprenez pas, je suis un chrétien craignant Dieu / Mais si vous étiez une religion, alors, putain / je ne sais pas ce que je ferais / je devrais peut-être vous adorer / je pourrais Je dois chanter vos louanges / Je devrais peut-être aller à l’église, ouais, chaque jour et nuit », chante Brown dans le refrain. “Je vais peut-être devoir me frapper les genoux / Parce que tu me le mets comme la vérité / Tu m’aimes comme Alléluia / Je devrais peut-être t’adorer.”

Brown a annoncé que la chanson serait son nouveau single à l’occasion de son anniversaire de mariage de deux ans avec Jae le 12 octobre. Pour célébrer cette journée, le natif de Géorgie a rendu hommage à sa femme sur les réseaux sociaux, publiant un cliché professionnel d’une famille récente. séance photo, le chanteur et sa femme se tenant ensemble avec leur fille de près d’un an, Kingsley, entre eux.

“Joyeux anniversaire bébé! @Katelynbrown”, l’interprète de “Cool Again” a légendé le message. “Mon monde, mon meilleur ami, mon tout et j’ai hâte de fêter ça! On fait éclater des bouteilles quand je rentre à la maison !!!!” Brown est actuellement à Los Angeles, où il filme The Voice en sa qualité de conseiller de combat pour entraîner l’équipe de Blake Shelton.

Partageant l’histoire de “Worship You”, le joueur de 26 ans a révélé qu’il pensait maintenant à sa fille ainsi qu’à sa femme en ce qui concerne la piste.

«’Worship You’ est fondamentalement ‘Heaven’ 2.0», a-t-il déclaré à Country Now, rappelant son premier succès. «Ça veut dire que ta fille, ta femme, c’est tout pour toi. Tu sais qu’elle ne marche pas sur l’eau ou quoi que ce soit du genre, mais tu la loues essentiellement. À l’origine, c’était en pensant à Kate tu sais, mais ensuite j’ai fait cette vidéo que j’ai mis sur mon Instagram, c’était moi, Kate et Kingsley et je la chantais à Kingsley. Donc j’étais comme vous le savez, cette chanson pourrait parler de ma fille. Il s’agit essentiellement d’adorer ma famille maintenant, ils sont tous les deux mes les filles et je ferais n’importe quoi pour elles. Adore le terrain sur lequel elles marchent. J’ai l’impression que ça va être une chanson de mariage, et tout le monde l’a demandé alors je suis juste excité de pouvoir la sortir. “

«Worship You» suit le single «Cool Again» du Top 5 de Brown, qu’il a sorti plus tôt cette année.