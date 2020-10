Kane Brown a révélé cette semaine qu’il se produirait à la mi-temps du match annuel de Thanksgiving des Dallas Cowboys cette année, partageant la nouvelle lors d’une apparition dans The Late Late Show avec James Corden mardi soir. Les Cowboys joueront contre l’équipe de football de Washington le jour de Thanksgiving et la performance de Brown donnera le coup d’envoi à la campagne Red Kettle de l’Armée du Salut.

“L’Armée du Salut, il n’y a pas beaucoup de circulation piétonnière, donc c’est difficile pour eux de collecter de l’argent pour les sans-abri et tout”, a déclaré Brown à Corden. «Si je vois une personne sans-abri sur le bord de la route, nous en avons beaucoup à Nashville, je ne peux pas m’empêcher de m’arrêter et de l’aider autant que possible, donc c’est juste une autre façon pour moi de le faire . “

En raison de la pandémie de coronavirus, les fonds collectés dans le cadre de la campagne annuelle de la Bouilloire rouge de l’Armée du Salut sont menacés, ce qui signifie que le coup d’envoi de la bouilloire rouge est vital pour aider à fournir un abri et des repas à ceux qui en ont besoin, des jouets de Noël pour les enfants et des programmes de services sociaux à des millions de personnes. dans le besoin.

“Je suis ravi de faire partie de l’émission de mi-temps des Cowboys de Dallas cette année en l’honneur de la campagne Red Kettle de l’Armée du Salut”, a déclaré Brown dans un communiqué, via PR Newswire. «Il y avait des moments en grandissant où ma famille n’avait pas assez à manger, ou un toit au-dessus de notre tête, et aujourd’hui, il y a tellement de gens dans le besoin. 2020 a été une année difficile, mais chaque petit acte de générosité aide. Je Je suis honoré d’avoir l’occasion de sensibiliser les gens aux façons dont les gens peuvent aider pendant cette période des fêtes et au-delà. “

L’Armée du Salut a lancé sa campagne de la Bouilloire rouge au début de cette année pour la première fois en 130 ans, annonçant des efforts de collecte de fonds numériques en septembre.

“L’énergie contagieuse et l’esprit positif de Kane Brown sont exactement ce dont nous avons besoin pour mettre en lumière la campagne, en particulier à une époque où tant de personnes sont aux prises avec la pandémie”, a déclaré Charlotte Jones Anderson, vice-présidente exécutive et directrice de la marque pour les Cowboys et ancien président du conseil consultatif national de l’Armée du Salut. “La musique de Kane a une façon d’inspirer l’espoir, et nous sommes ravis de l’avoir sur notre scène nationale pour une incroyable performance à la mi-temps cette année.”

Le match de Thanksgiving des Dallas Cowboys sera diffusé sur Fox le 26 novembre.