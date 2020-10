Après avoir taquiné Kane Brown en tant que conseiller de combat pour la saison 19 de The Voice, Blake Shelton a officiellement confirmé lundi que Brown aiderait son équipe cette saison. “Il est temps de laisser enfin le chat sortir du sac”, a-t-il déclaré dans une vidéo sur sa story Instagram. “Mon conseiller est venu ici … quelques fois, n’est-ce pas?”

Shelton a souligné que Brown avait déjà joué sur The Voice et qu’il servira désormais de conseiller cette saison avant de faire un panoramique de la caméra à Brown, qui a fait un signe de la main et a dit: “Comment allez-vous?”

Le clip a été filmé juste après les vidéos que Shelton avait précédemment partagées taquiner Brown en tant que conseiller, au cours desquelles il a demandé aux fans de deviner l’identité de l’invité célébrité en partageant les noms de quatre artistes, dont un seul n’avait pas collaboré avec son conseiller. Shelton a également demandé à Brown de chanter quelque chose hors caméra, et le jeune de 26 ans a obligé avec un extrait de “Follow Me” de l’oncle Kracker.

“Hey Kane, je me demandais, quand j’ai dit ‘Chante un petit quelque chose et devine qui c’est pourquoi tu n’as pas fait une de mes chansons'” a demandé Shelton à Brown dans la nouvelle vidéo partagée lundi. En réponse, Brown a offert certains des premiers succès de Shelton “Ol ‘Red”, qui a reçu un enthousiaste “Très bien!” de l’entraîneur.

Bon sang! Allons-y #TeamBlake !!!!! @NBCTheVoice https://t.co/vjTLq9CagU – Blake Shelton (@blakeshelton) 5 octobre 2020

Brown a également confirmé son nouveau concert sur Twitter, auquel Shelton a répondu: “Bon sang! Allons-y #TeamBlake !!!!!”

“Mon rêve – et personne ne le sait – était de toujours essayer The Voice et de faire partie de l’équipe de Blake Shelton”, a déclaré Brown à Entertainment Tonight. “Je suis tellement reconnaissant d’être ici.” Pendant ce temps, Julia Michaels servira de conseiller à l’équipe de Gwen Stefani et Leon Bridges assistera les candidats de Kelly Clarkson.

Shelton a partagé que lui et ses collègues entraîneurs sont ravis d’être une «présence réconfortante» pour les téléspectateurs pendant cette année difficile. Les célèbres auditions à l’aveugle de l’émission se dérouleront cette saison avec un «public virtuel» de fans qui regardent de chez eux, ce qui a créé une «nouvelle dynamique» pour les entraîneurs.

“Nous sommes capables d’entendre les artistes d’une manière que nous n’avions jamais entendue auparavant – et nous sommes capables d’entendre les insultes venant des autres entraîneurs d’une manière que nous ne les avons jamais entendus auparavant”, a plaisanté Shelton. “Ils sont vraiment en train de percer.”

La saison 19 de The Voice débute le lundi 19 octobre à 20 h HE sur NBC.