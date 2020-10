À seulement trois mois de l’année, Kane Brown a un nouvel objectif pour 2020, annonçant récemment son intention de devenir «le gars le plus déchiqueté de la musique country». Au cours de sa spéciale Off the Road CMT, Brown a expliqué comment il passait son temps hors de la route, partageant qu’un commentaire récent de l’un de ses collègues chanteurs country a alimenté sa motivation de fitness.

“Je m’entraîne tous les jours. Je n’ai pas manqué un jour. Mlle RaeLynn m’a fait aller un peu plus fort au gymnase”, a-t-il dit, appelant sa bonne amie RaeLynn, qui l’a fait en plaisantant. “Elle m’a traité de grosse un jour lors d’une fête à la piscine et je me suis dit: ‘D’accord, d’accord. Voyons si je suis grosse dans quelques mois.'” Grâce à l’augmentation des gymnases à domicile dans le monde en raison de la pandémie de coronavirus , Brown a attendu quatre mois que ses haltères arrivent mais il les utilise déjà.

«J’ai arrêté de boire de la bière. Je ne bois que de l’eau», a-t-il expliqué. “Mon objectif est d’être le gars le plus déchiré de la scène country.”

Plus tôt ce mois-ci, le joueur de 26 ans a partagé une vidéo d’entraînement sur Instagram, défiant certains de ses collègues artistes de voir «à quel point ils peuvent être déchirés» avant de retourner sur la route. “Encore 5 à 6 mois jusqu’à ce que nous puissions tourner à nouveau”, écrit-il, marquant Tyler Hubbard de Florida Georgia Line, Chris Lane, Jimmie Allen, Tim McGraw, Jon Pardi “et tous mes autres potes.”

“Je ne suis que 6 semaines pour l’instant”, a ajouté Brown. Allen a commenté: «Allons-y», tandis que Pardi écrivait «Get it». “Des gains sur les gains”, a sonné Lane, ajoutant: “Moi, d’un autre côté, j’ai besoin de quitter le canapé et de faire quelque chose … comptez-moi en famille.”

McGraw, une personne notoirement en forme, craqua, “Ha je vais te laisser te rattraper et ensuite je vais monter le gaz!” Russell Dickerson a plaisanté sur le fait d’avoir été exclu de la légende, en écrivant: “C’est cool bruh … Je suis déjà déchiré.”

En plus de s’entraîner, Brown a également passé sa quarantaine à regarder sa fille Kingsley, âgée de presque un an. «Nous sommes en quelque sorte sur une routine régulière avec la famille», dit-il. “Kingsley se réveille, nous traînons avec elle.”

«C’est bizarre d’avoir un bébé maintenant, surtout pendant la quarantaine», a-t-il poursuivi. “C’est la même chose tous les jours. Je pourrais être de la pire humeur de ma vie, si je me sens déprimé, je vais juste aller vers elle … la serrer dans mes bras, et si elle me sourit ou glousse. , elle rend juste ma journée meilleure. “