Rappeur Kanye ouest Il reste prêt à être président des États-Unis. Après son échec électoral aux élections de 2020, dans lesquelles il n’a été présent que sur les bulletins de vote de 12 États et a réalisé moins de 60000 votes, le chanteur ne perd pas espoir, et réessayera dans quatre ans.

West a publié un bref message sur Twitter dans lequel il apparaît devant une photo de la carte électorale des États-Unis, marquée des couleurs des partis républicain et démocrate, et l’a accompagné d’un message court mais puissant. “Bien”, a écrit le rappeur. «Kanye 2024».

La candidature indépendante de West était en retard pour les élections de 2020, l’ayant soumise fin juillet. Il s’est d’abord concentré son programme électoral sur l’avortement et la foi, pour ensuite développer une plateforme en 10 points axée sur le soutien de l’environnement et des arts, une politique étrangère anti-interventionniste et la réforme du système législatif et policier.

Depuis lors, il se bat pour faire accepter son bulletin de vote dans plusieurs États, certains lui refusant légalement sa participation, il a encouragé ses fans à écrivez leur nom sur le bulletin de vote en guise de protestation.

Au total, sur 12 États dans lesquels West pourrait être voté, il a recueilli moins de 60000 bulletins de vote, étant Tennessee où il a obtenu le meilleur résultat (plus de 10 000 votes), 0,3% du total.

Lors du vote, West a publié un message sur Twitter dans lequel il a assuré que c’était la première fois qu’il assistait aux urnes. “Dieu est bon. Aujourd’hui je vais voter pour la première fois de ma vie pour le président des États-Unis, et c’est pour quelqu’un à qui j’ai vraiment confiance … moi“, a écrit.

Source: Excelsior