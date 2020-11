K

anye West a semblé aujourd’hui admettre sa défaite aux élections américaines, mais a suggéré qu’il essaierait de se présenter à nouveau en 2024.

Le rappeur Stronger avait voté mardi pour lui-même en tant que prochain président américain après une longue campagne pour tenter de se rendre à la Maison Blanche.

Plus tard, le joueur de 43 ans a semblé reconnaître que sa candidature pour 2020 était terminée, mais a suggéré que sa quête n’était pas terminée. Il a tweeté une silhouette de lui-même sur fond de carte électorale des États-Unis, avec la légende: «WELP Kanye 2024».

Il est venu après que le candidat improbable ait attiré près de 60 000 voix, à 7 heures du matin, heure britannique.

Au Colorado, il a obtenu près de 6000 voix dans un État qui est allé au candidat démocrate Joe Biden. Dans le Vermont, un autre État qui est allé à M. Biden, West a obtenu plus de 1200 voix, selon un décompte de l’Associated Press.

En Arkansas, il a obtenu 3 979 voix; dans l’Idaho, il a obtenu 2 309 votes; dans l’Iowa, il a obtenu 3 179 votes; au Kentucky, il a obtenu 6 259 voix; en Louisiane, il a obtenu 4 837 voix; au Minnesota, il en a obtenu 6 796; au Mississippi, il a obtenu 3 009 votes; en Oklahoma, il a obtenu 5 587 voix; au Tennessee, il a obtenu 10 188 voix; et dans l’Utah, il a obtenu 4 053 votes, selon les décomptes préliminaires.

Plus tôt dans la journée, le rappeur, d’une valeur de 1,4 milliard de dollars, a publié une vidéo de lui-même votant à Cody, dans le Wyoming.

Il a tweeté: «Dieu est si bon. Aujourd’hui, je vote pour la première fois de ma vie pour le président des États-Unis, et c’est pour quelqu’un en qui j’ai vraiment confiance … en moi.

West s’est présenté au scrutin présidentiel dans une poignée d’États, mais pas sur des champs de bataille comme la Floride, la Pennsylvanie et le Michigan.

Son épouse, Kim Kardashian, ne semble pas soutenir sa candidature. Elle n’a donné aucune approbation publique à son mari et, mardi, elle a aimé un selfie du rappeur Kid Cudi à l’isoloir sous-titré «Votez pour Biden si vous en êtes un vrai».

Le lauréat de 21 Grammy Awards a déclaré en 2018 qu’il souffrait de trouble bipolaire.

West a prêté 6,7 millions de dollars à sa campagne, selon un dépôt auprès de la Commission électorale fédérale, et dans une vidéo récente, il a souligné la prière et les valeurs familiales.

Cependant, sa campagne a été paralysée par l’incapacité d’obtenir son nom sur le bulletin de vote dans plusieurs États.

Des personnalités de premier plan ont pesé dans l’attente anxieuse des résultats annoncés état par état.

L’animateur de la conférence Jimmy Kimmel a décrit l’attente des résultats comme «comme être éveillé pendant sa propre chirurgie».

Beaucoup ont appelé au calme et à la patience lors du décompte des votes, en particulier dans les États où les votes exprimés le jour ont été comptés avant les votes par correspondance exprimés plus tôt.

L’acteur des Avengers Mark Ruffalo a appelé à une “respiration profonde” et a ajouté: “Souvenez-vous du #RedMirage que nous ne connaîtrons pas dans les États importants ce soir.”