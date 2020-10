Kanye West “prie” pour le président Donald Trump et la première dame Melania Trump après avoir tous deux été testés positifs pour le coronavirus. Trump et la première dame ont été testés positifs jeudi après-midi, et le président est maintenant traité pour des symptômes au Walter Reed Medical Center. West est candidat à la présidence cette année en tant que candidat indépendant, avec son nom sur le bulletin de vote dans plusieurs États.

“Il y a un besoin criant de civilité à tous les niveaux. Nous devons et nous nous unirons au nom de Jésus”, a tweeté West samedi matin. “Je prie pour le rétablissement complet du président Trump et de Melania, tout comme je le ferais pour Joe et Jill Biden s’ils étaient frappés, ainsi que pour tous les autres porteurs de COVID-19.” Le candidat démocrate à la présidence Joe Biden a également envoyé ses pensées aux Trump mais poursuit sa campagne. “Jill et moi envoyons nos pensées au président Trump et à la première dame Melania Trump pour un rétablissement rapide”, a écrit Biden. “Nous continuerons de prier pour la santé et la sécurité du président et de sa famille.”

Samedi soir, à la suite de plusieurs remarques déroutantes de son administration, la Maison Blanche a publié une vidéo mettant en vedette Trump depuis sa chambre d’hôpital. Dans le clip, il a dit qu’il se sentait “beaucoup mieux maintenant” et que les médecins “travaillent dur pour me ramener tout le chemin” afin qu’il puisse reprendre la campagne. Plus tard, Trump a révélé qu’il prenait des médicaments expérimentaux. “Tant de choses se sont produites si vous regardez les thérapies, que je prends en ce moment, certaines d’entre elles. Et d’autres vont bientôt sortir qui ressemblent à; franchement, ce sont des miracles”, a déclaré le président. “Si vous voulez connaître la vérité. Ce sont des miracles … venant de Dieu.”

À la fin de la vidéo, Trump a remercié tous ceux qui ont envoyé leurs vœux dans le monde entier et a salué le soutien bipartisan qu’il a reçu des Américains. “J’apprécie surtout ce qui a été dit par le peuple américain, presque un consensus bipartite du peuple américain. C’est une belle chose à voir et je l’apprécie beaucoup. Je ne l’oublierai pas; je vous le promets.”

Trump reste dans la suite présidentielle spéciale de Walter Reed et continue de travailler en tant que président. Vendredi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a déclaré que Trump y resterait “les prochains jours”. Ses médecins ont déclaré samedi qu’il avait commencé à montrer des “indications cliniques” du COVID-19 jeudi après-midi. Il “n’a plus de fièvre depuis plus de 24 heures”, a déclaré le médecin de la Maison Blanche, le Dr Sean Conley, ajoutant qu’il était “extrêmement satisfait des progrès réalisés par le président”.