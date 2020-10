Lire le contenu vidéo



Kanye West et Joe Rogan ont finalement eu leur sit-down enregistré, abordant de nombreux sujets différents … y compris le fait que Ye est prêt à faire un arrêt au stand sur le chemin de la Maison Blanche.

Vous êtes apparu vendredi sur le podcast très populaire de Joe, “The Joe Rogan Experience” – et il vient d’être mis en ligne samedi … pendant près de 3 heures. Il y a beaucoup à déballer, mais ce qui nous a tout de suite frappé – Kanye a dit qu’il était prêt à briguer les postes de gouverneur de Californie.

Naturellement, Joe a ouvert l’émission en demandant à Kanye pourquoi il se présentait à la présidence, ce qui a amené Ye à raconter le fait qu’il avait été inspiré sous la douche vers 2015 – quelque chose qu’il a déjà mentionné – et comment il ressent une puissance supérieure l’appelant à servir. et conduire.

Tout en discutant de son parcours politique, Kanye a déclaré qu’il était ouvert à la candidature Gavin NewsomLe travail de si cela l’a aidé à se mouiller les pieds … mais insiste sur le fait que la présidence est son objectif ultime, même si cela signifie réessayer en 2024, et même si cela signifie courir en tant que dém.

Une autre pépite intéressante dans tout ce bavardage politique … Kanye affirme Oprah en fait, il l’a découragé de se présenter lorsqu’il a dit pour la première fois qu’il le ferait aux VMA 2015.

Cela ne fait qu’effleurer la surface de ce qu’ils ont fait d’autre (politique et autre) – en fait, nous vous encourageons à va écouter par toi-même, parce que c’était vraiment un épisode fascinant.

Kanye a également parlé de médicaments, de sa santé mentale, de la religion, de l’avortement, de l’industrie de la musique et du divertissement, de sa famille et ainsi de bien d’autres choses. Lui et Joe ont également discuté de la race, dont Kanye a fait beaucoup de points intéressants et peut-être controversés. À savoir, il croit qu’une grande partie de la façon dont les Américains blancs traitent les Afro-Américains est intrinsèquement raciste et vise à maintenir les Noirs à terre, même s’ils apparaissent comme des défenseurs en surface.

Pour faire valoir son point de vue, il a soulevé l’argument selon lequel Disney a essentiellement effacé ce qu’est une vraie “Panthère noire” … parce que l’Internet est maintenant inondé de leur film, ce que Kanye pense être en fait censé être une distraction par un “blanc l’homme “et une” société blanche “.

Il évoque également le Mois de l’histoire des Noirs – et l’idée que les Américains placent constamment le «Noir» devant des occasions et des moments comme celui-là servent en fait de rappel aux Noirs qu’ils étaient autrefois considérés comme inférieurs à … ce qu’il ne fait pas. pense que c’est sain ou utile. Fondamentalement … il en a assez de qualifier les réalisations et les progrès des Noirs, et veut redéfinir la façon dont nous en parlons dans son ensemble. Vous avez également ré-invoqué le nom de Harriet Tubman, mais cette fois … il a eu plus de temps pour étoffer ses pensées et les mettre en contexte (ish).

Pourtant, certains pourraient trouver son train de pensée un peu en arrière … presque dans la veine de sa remarque «l’esclavage était un choix», qui l’a également attiré un peu de chaleur à l’époque. Surveillez ses pensées et jugez par vous-même.

Dans tous les cas, Ye a pu réaliser ce qu’il avait décidé de faire il y a à peine quelques semaines … quand il a tweeté qu’il le voulait montez dans l’émission de Joe et parle. ils l’ont certainement fait et plus encore. Maintenant, quant à savoir si cela finira par aider Ye aux urnes ou non … le temps nous le dira.