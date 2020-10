Dans une interview marathon de trois heures avec Joe Rogan, le rappeur Kanye West a affirmé que c’était “le plan de Dieu” pour lui de devenir le “leader du monde libre”, c’est pourquoi il a lancé une campagne pour se présenter à la présidence. Dieu a mis l’idée dans le cœur de West en 2015, a-t-il déclaré et noté que l’élection du président Donald Trump en 2016 lui avait montré que des personnes extérieures à la politique pouvaient devenir président. West n’a annoncé sa candidature à un tiers que le 4 juillet et n’a publié qu’une seule vidéo de campagne.

«C’était quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur en 2015», a déclaré West, ajoutant que c’était juste quelques jours avant les MTV Music Video Awards. «Quand j’y ai pensé pour la première fois, j’ai commencé à rire de moi-même et toute cette joie est venue sur mon corps, à travers mon âme. J’ai ressenti cette énergie. J’ai ressenti cet esprit», a-t-il expliqué. Ses amis et collègues n’ont pas accepté l’idée. West lui-même a décidé qu’il ne pourrait pas courir jusqu’à ce qu’il devienne milliardaire, puisqu’il avait «environ 50 millions de dollars de dettes» en 2015 et il «savait que j’avais la confiance que je serais capable de renverser la vapeur».

La victoire de Trump a prouvé à l’Ouest que vous pouviez devenir président “si vous venez de l’extérieur de la politique”. Rogan a demandé pourquoi West voulait se présenter à la présidence avant un poste de gouverneur. «Si c’est dans le plan de Dieu qu’une partie de mon chemin est d’être le gouverneur, alors c’est bien, mais mon appel est d’être le leader du monde libre», a déclaré West, note Us Weekly.

Après que West ait annoncé sa campagne, des questions se sont posées sur les liens que ses agents de campagne avaient avec les républicains. En juillet, il a eu son seul événement de campagne en personne en Caroline du Sud, où son discours était axé sur des révélations personnelles. Il a pleuré en disant à ses partisans que lui et sa femme Kim Kardashian West envisageaient d’interrompre sa première grossesse. West a pleuré parce qu’il y avait une “chance possible” qu’il n’ait pas la famille qu’il a aujourd’hui, a-t-il dit à Rogan.

“L’idée de cela me déchire à l’intérieur que je faisais partie d’une culture qui promeut ce genre de chose”, a déclaré West, qui partage quatre enfants avec Kardashian. «L’une des statistiques majeures sur le sujet de la vie est que les plus grands défenseurs du mot A [abortion] sont des hommes âgés de 31 à 37 ans. Voilà quel âge j’avais. J’avais l’impression d’être trop occupé. Mon père avait l’impression qu’il était trop occupé pour moi. Nous avons une culture de cela. “

West a également blâmé la pandémie de coronavirus pour le démarrage tardif de sa campagne, un retard qui l’a laissé hors du scrutin dans certains États. West a déclaré qu’il avait lui-même un “cas bénin” de COVID-19. “J’avais le virus, et j’étais assis, mis en quarantaine dans ma maison, et mon cousin m’a envoyé un texto pour me dire que j’étais prêt à me présenter à la présidence”, a déclaré West, rapporte Billboard. «Je l’ai juste complètement mis de côté parce que j’avais envie de frissonner, d’avoir les shakes, de prendre des douches chaudes, de manger de la soupe. West a ajouté plus tard que la pandémie “a jeté les plans de tout le monde”.