Kanye West garde espoir qu’il a une chance de devenir le prochain président des États-Unis, comme en témoigne sa première annonce de campagne publiée 22 jours avant les élections du 3 novembre. Jusque-là, West était resté assez calme et ne semblait pas faire grand effort en dehors de faire figurer son nom sur certains bulletins de vote à travers le pays et d’exhorter les gens à écrire son nom.

Le rappeur «Stronger» a partagé le clip sur ses comptes de réseaux sociaux. Dans ce document, on le voit parler devant un drapeau américain noir et blanc qui remet en question le «destin» du pays. «Qu’est-ce qui est le mieux pour notre nation? Notre peuple? Qu’est-ce que c’est juste? Vraie justice? Nous devons penser à toutes ces choses ensemble en tant que peuple », a proposé West. Il entre ensuite dans sa vision, estimant que la prochaine étape pour construire l’Amérique est de «raviver l’engagement de notre nation envers la foi» en renforçant la prière et en restaurant la foi.

https://t.co/ZURvTEW9ee nous sortons sur la foi pic.twitter.com/ypQfooB35w – ye (@kanyewest) 12 octobre 2020

En plus d’utiliser la restauration de la religion comme l’un de ses piliers de campagne, West prêche également l’importance de la famille. Il a conseillé que «nous devrions être des serviteurs les uns envers les autres» comme moyen de nous élever les uns les autres. Grâce à cela, dit West, les familles seront plus fortes que jamais et redeviendront «les éléments constitutifs de la société». Le clip montre également des extraits de familles, dont la sienne. À la fin de son message, il approuve son message et demande à tout le monde de se rappeler d’inscrire son nom sur les bulletins de vote auxquels il n’est pas inscrit. West, qui se présente comme membre de la fête d’anniversaire, portera son nom sur les bulletins de vote de 12 États, dont l’Idaho, le Minnesota, le Colorado et le Kentucky, entre autres.

Nous devons maintenant réaliser la promesse de l’Amérique en faisant confiance à Dieu, en unifiant notre vision et en construisant notre avenir. Je suis candidat à la présidence des États-Unis 🇺🇸! # 2020VISION – ye (@kanyewest) 5 juillet 2020

West a d’abord fait sa déclaration pour sa candidature à devenir le prochain président en juillet. C’est à ce moment-là qu’il a tweeté sa déclaration officielle: «Nous devons maintenant réaliser la promesse de l’Amérique en faisant confiance à notre Dieu… Je me présente à la présidence des États-Unis.» Après avoir jeté son nom sur le ring, West a gagné le soutien public de sa femme, Kim Kardashian West, et d’Elon Musk, qui ont tweeté peu de temps après l’annonce de West qu’il aurait son «plein soutien».