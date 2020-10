Kanye West a quelques réflexions sur Jennifer Aniston qui l’exhorte à ne pas voter pour lui en tant que présidente. Avec plusieurs autres célébrités de la liste A, Aniston a posté une photo d’elle-même envoyant son bulletin de vote par courrier, mais c’était le message dont West n’était pas fan. Dans une longue légende, la star de Friends a partagé ses pensées, mais a terminé avec: “PS – Ce n’est pas drôle de voter pour Kanye. Je ne sais pas comment le dire autrement. S’il vous plaît soyez responsable [pray hands emoji]. “

“#VOTED ou [Joe Biden] et [Kamala Harris]», a-t-elle écrit dans la première phrase en dévoilant qui elle soutenait.« J’ai déposé mon bulletin de vote et je l’ai fait tôt [clap hands emoji] J’ai voté pour eux parce qu’en ce moment, ce pays est plus divisé que jamais. À l’heure actuelle, quelques hommes au pouvoir décident de ce que les femmes peuvent et ne peuvent pas faire de leur propre corps. Notre président actuel a décidé que le racisme n’était pas un problème. Il a ignoré la science à plusieurs reprises et publiquement … trop de gens sont morts. “Avant de terminer avec West, elle a demandé à son public de se demander qui serait affecté. Cependant, West s’est tourné vers les médias sociaux et a également partagé ses pensées.

Dans un tweet supprimé depuis, le rappeur a pris une capture d’écran d’un article de Vanity Fair intitulé «Jennifer Aniston approuve Joe Biden, dit aux fans que ce n’est pas drôle de voter pour Kanye». Selon Page Six, il a sous-titré le message: “Wow [shock face emoji] cette interview de Rogan les a secoués Let’s goooooooo. “West faisait référence à son interview avec Joe Rogan sur” The Joe Rogan Experience “où il a discuté d’un éventail de sujets allant de sa campagne présidentielle à la santé mentale.

“Il y a des gens qui me disent: ‘Eh bien, la musique est plus grande, ou plus influente que la politique ou les célébrités sont plus influentes. J’y ai pensé comme si j’étais le pasteur d’une église de 100 000 personnes, mais ensuite j’étais aussi un capitaine , un marin, puis nous sommes allés à la guerre et j’ai dit: “Je vais fabriquer ce navire qui a 1000 personnes à bord parce que Dieu m’appelle à prendre cette position.”

West a montré son soutien au président Donald Trump et a depuis maintenu sa position en se présentant à la présidence. Au cours de la première soirée de vote anticipé, West s’est rendu sur Twitter pour montrer qu’il battait à la fois Trump et Biden dans l’État du Kentucky à ce moment-là.