Kanye West transforme une conversation romantique en un collier luxueux pour Kim

Les détails font vraiment la différence et le rappeur Kanye ouest Il est très clair à ce sujet, car une conversation romantique qu’il a eue avec sa femme Kim Kardashian Elle l’a transformé en un collier de luxe pour elle et en fait, dans sa propre maison, elle a une photo.

Kanye West a toujours été un romantique, ou du moins c’est ce que Kim Karsashian a toujours dit, cependant, un rappeur chaque fois qu’il peut trouver le meilleur moyen de surprendre sa femme, même si ce n’est pas son anniversaire, ou anniversaire, Noël, entre D’autres célébrations, parfois c’est juste parce que vous voulez lui donner une friandise et obtenir un sourire sur votre visage.

Cette fois n’a pas fait exception, car Kanye a surpris Kim avec un cadeau luxueux qui cache un tendre message pour les deux.

C’est via son compte Instagram officiel que Kim Il a montré le cadeau de Kanye et a accompagné la photo d’un message émotionnel soulignant la capacité du rappeur à surprendre sa femme avec des cadeaux sentimentaux.

Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que c’est un message texte que Kanye m’a écrit. Il a trouvé une plaque Cartier en or vintage et l’a fait graver. Il est toujours très prévenant lorsqu’il s’agit d’offrir des cadeaux aux autres. “

Le beau cadeau est un luxueux collier Cartier dans lequel Kanye il a enregistré sur l’assiette la capture d’une conversation qui a eu lieu il y a des mois et avec elle lui rappelle toujours qu’il peut réaliser ce qu’il entreprend et, surtout, que les rêves se réalisent toujours.

C’EST TA VIE. MARIÉ AVEC QUATRE ENFANTS. VOUS ENLEVEZ DES PERSONNES DE PRISON. VOUS ÊTES SUR LA COUVERTURE DE VOGUE. VOUS ALLEZ À L’ÉGLISE CHAQUE SEMAINE AVEC VOTRE FAMILLE. LES RÊVES DEVIENNENT VRAI », indique la capture d’écran.

Il ne fait aucun doute que c’est un cadeau très bien pensé et donne le calme qui Kim Kardashian Il dit toujours qu’il trouve à Kanye.

La publication qui a été partagée jusqu’à présent en janvier dernier compte près de 3 millions de likes et d’innombrables commentaires de ses abonnés qui sont ravis du grand détail qui Kanye eu avec sa femme Kim.

Kim Kardashian et Kanye West sont sans aucun doute l’un des couples de célébrités les plus influents au monde, ils ont quatre enfants et restent proches malgré les controverses et les rumeurs de séparation.

Les célébrités se sont mariées il y a six ans en Italie et depuis lors, elles sont devenues l’un des mariages les plus médiatiques de l’émission internationale, avec des controverses et des spéculations sur la séparation mais malgré tout, elles continuent d’être unies.

Kim Kardashian et Kanye West étaient de très bons amis et cela les a aidés à consolider leur relation et à former plus tard une grande famille.

Ils se sont rencontrés en 2003 grâce au fait qu’ils sont tous les deux amis avec Brandy Norwood, qui, sans le savoir, était comme le cupidon du couple et celui que Brandy et Kanye ont enregistré ensemble, en 2004, la chanson “Talk About Our Love”, a rendu la tâche assez facile pour les rencontres entre le rappeur et Kim étaient de plus en plus fréquentes, bien qu’à cette époque, ils ne se voyaient que comme des amis.

