Kara Keough Bosworth revient sur six mois passés à pleurer son fils McCoy Casey. La fille de Real Housewives of Orange County alun, Jeana Keough, a partagé un message émotionnel sur ce qui aurait été le jalon de 6 mois de son défunt fils, partageant une photo déchirante en noir et blanc d’elle tenant son fils et lui donnant un baiser.

Quelques jours à peine après que Kara et son mari Kyle Bosworth ont accueilli McCoy, le petit garçon est mort après avoir subi «une dystocie de l’épaule et un cordon ombilical comprimé» lors de sa naissance. Mardi, Kara a réfléchi à la façon dont cette journée l’avait changée et à quel point elle souffrait encore pour son fils. «Il y a six mois, j’ai posé mes yeux sur toi pour la première fois. J’ai retourné ton gros corps puis j’ai regardé papa avec un mélange de choc et de fierté et j’ai dit: ‘C’est un garçon.’ Trois heures plus tard, je suis rentré à l’unité de soins intensifs pour commencer ce qui serait mon premier et mon dernier jour à t’embrasser. D’une manière ou d’une autre, je t’ai embrassé la valeur de toute une vie de baisers en six jours. Le tout sans un baiser en retour, “commença-t-elle.

“Je pense toujours à ce que ça faisait de t’embrasser, et que je ne me suis jamais fait embrasser”, continua-t-elle. “Tout cela me fait encore mal à la gorge comme si j’étais étranglé. Je déteste que l’idée de t’embrasser crée ce spasme douloureux et involontaire. Je préfère de loin penser à ce spasme de bonheur involontaire qui envahirait ton corps comme un 6 -mois. “

Kara a ensuite imaginé les jalons qu’elle a ratés avec McCoy, y compris voir “ces petites secousses joyeuses, avec vos bras potelés qui pompent et battent pendant que vos jambes font ce combo de coups de pied à ressort” et la transition vers des aliments solides. “Et où suis-je censée mettre tout cet amour? Cet amour que je réservais juste pour toi? Je le mets toujours en toi, bien sûr. L’amour ne part pas simplement parce que tu l’as fait”, écrit-elle.

Le deuil McCoy a pris la forme de “larmes, de sanglots gutturaux et de cette culpabilité sans valeur” au fil des mois, mais Kara a dit qu’elle voulait finalement le manquer “merveilleusement” au lieu de “terriblement”. Kyle a récemment dit à sa femme: “Chaque jour, quand tu sens cette forte brise, ou que le soleil frappe ton visage, ou que tu entends notre fille rire … c’est notre fils qui aime sa maman.”

«J’ai considéré la beauté de ma vie et comment, comme ton papa l’a dit, chacun de ces petits clins d’œil heureux est-ce que tu m’aimes. C’est toi qui m’embrasse en retour», conclut-elle. “Et cela m’a adouci la gorge et mon cœur s’est ouvert. Et c’est, mon garçon, le cadeau que tu m’as fait. Un cœur brisé en grand reste un cœur ouvert. Nous t’aimons, McCoy. Et tu nous manques quelque chose magnifique.”