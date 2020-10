La star de Good Bones, Karen E. Laine, tient ses followers Instgram au courant de son dernier projet: «Karen’s Corner». La créatrice de renom a acheté un nouvel espace à Indianapolis, dans l’Indiana, en tant que «magasin combiné, atelier et vente au détail» pour ses projets de rénovation. Les fans s’émerveillent toujours de la capacité de travail de Laine, même à la retraite.

Laine est surtout connue des fans pour avoir co-vedette sur Good Bones de HGTV avec sa fille, Mina Starsiak Hawk. Les deux restaurent de vieilles maisons dans la région d’Indianapolis, les dépouillant souvent «jusqu’aux os» et en construisant quelque chose de nouveau pratiquement à partir de zéro. Les deux sont des icônes dans le monde du bricolage, d’autant plus que Laine a quitté une carrière d’avocat pour démarrer leur entreprise, Two Chicks and a Hammer, Inc. Alors que Laine continue d’apparaître sur Good Bones de temps en temps, elle a officiellement pris sa retraite. de l’entreprise en 2019.

Pourtant, il est clair que Laine ne se repose pas sur ses lauriers à la retraite. Elle a tellement de projets qu’elle a besoin d’un espace séparé pour les poursuivre. Ses projets pour “Karen’s Corner” ou “The Corner” semblent modestes, mais elle ne peut pas empêcher les fans de s’exciter. Voici un aperçu des mises à jour qu’elle a publiées jusqu’à présent.

Le 1er octobre, Laine a annoncé qu’elle et son mari, Roger, avaient acheté un bâtiment dans la section South Village d’Indianapolis connu sous le nom de «Monuments by Wearly». L’ancienne entreprise était ouverte depuis 1899, elle convient donc parfaitement à l’esthétique rustique et récupérée de Laine.

Peindre

Quelques jours plus tard, Laine a montré à ses partisans le premier rapport d’étape en donnant un peu de relooking à l’intérieur du bâtiment. Cela comprenait le décapage de la moquette, la peinture des murs et la rénovation des lumières.

Planchers

Un peu plus d’une semaine plus tard, Laine était de retour avec une autre mise à jour étonnante. Ici, elle a montré les nouveaux planchers, dont l’installation était presque terminée, et la salle de bain rénovée. C’était aussi sa plus longue explication aux fans, car elle expliquait que “The Corner” n’inclurait pas de boutique en ligne, ni aucune autre expansion majeure de son travail jusqu’à présent. «Aucun employé (juste moi), stockage combiné, atelier et vente au détail», a-t-elle expliqué. “Le plan actuel concerne les heures affichées sur les réseaux sociaux.”

Two Chicks District Co.

Pour ceux qui ne le savent pas, The Corner n’est pas la première incursion de Laine dans la vente au détail de brique et de mortier. En juillet, elle et Starsiak ont ​​ouvert Two Chicks District Co., un magasin pour leurs articles ménagers récupérés uniques dans le quartier Bates-Hendricks d’Indianapolis. Le bâtiment était auparavant utilisé comme entrepôt pour leur entreprise de construction, mais devient maintenant le centre de leurs interactions avec les fans.

Trainer dehors

Ces deux magasins ne sont pas uniquement destinés à être des magasins à arrêts multiples. Ce n’est pas non plus simplement un moyen de capitaliser sur le succès HGTV de la famille. Starsiak a déclaré à The Indy Star: “Ce n’est pas seulement un magasin qui est une destination à cause du spectacle, mais en fait un bastion dans la communauté.”

Inventaire

Pendant que The Corner est en construction, Two Chicks District Co. est déjà opérationnel, avec environ 1 800 pieds carrés pleins d’inventaire. Cela comprend tout, des vases à 6 $ aux canapés à 4000 $, et tout le reste. Beaucoup de choses sont marquées avec des signifiants Two Chicks and a Hammer ou Good Bones, et les clients sont encouragés à parcourir la sélection unique.

“Quiconque arrive peut repartir avec quelque chose et ne pas se sentir comme” oh, c’est trop pour moi “, a déclaré Starsiak. «Il y a des choses ici, je pense, ‘eh, je ne mettrais probablement pas ça dans ma maison.’ Mais c’est le style de la société. Nous faisons tout avec une petite touche Two Chicks. “

Saison 6

Avec tous ces développements dans la vie de Laine et Starsiak, Good Bones aura un peu de rattrapage à faire dans la prochaine saison 6. La saison 5 s’est terminée par des épisodes sur la retraite de Laine de la société et la lutte de Starsiak pour concevoir un deuxième enfant. Lorsque les fans les verront ensuite, ils seront peut-être surpris de voir à quel point les deux stars ont été occupées.

