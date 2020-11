La star de Good Bones Karen Laine travaille toujours sur son projet “Karen’s Corner” et a révélé un nouveau regard sur la façon dont le travail se déroule dimanche. Elle a partagé une photo d’elle-même et de son mari Roger installant des carreaux personnalisés d’autres maisons. Laine et Roger ont acheté un bâtiment dans la partie South Village d’Indianapolis qui comprenait auparavant une entreprise ouverte en 1899.

“Installation [a] carrelage personnalisé dans le coin, en utilisant la tuile enregistrée des maisons, une tuile à la fois. Roger est un saint “, a écrit Laine dans la légende, à côté du hashtag” J’ai trouvé ma personne. “La photo est un selfie, avec Roger travaillant à genoux et tirant la langue devant la caméra. Les fans de Laine ont adoré voir la photo et l’a félicitée pour avoir trouvé de nouvelles façons d’utiliser du vieux matériel. “Super réutilisation”, a écrit une personne. “Oh, c’est un travail mais vous allez adorer quand c’est fait”, a écrit un autre fan.

Laine a commencé à travailler sur le projet en octobre lorsqu’elle a annoncé qu’elle et son mari avaient acheté l’ancien bâtiment Monuments by Wearly à South Village. «Il abritera mes outils, projets en cours et articles finis à vendre», écrit-elle. Au cours du dernier mois et demi, Laine a partagé de fréquentes mises à jour sur le projet «corner» pour les fans. Le 14 octobre, elle a révélé que le projet serait surnommé “The Corner” parce que “Karen’s corner restera à jamais un état d’esprit.”

Le travail de Roger sur “The Corner” n’a pas été facile. Le 13 novembre, Laune a partagé une photo de son mari à genoux, travaillant sur un problème de plomberie. “La peinture murale au coin est superbe, la plomberie pas tellement”, a-t-elle écrit, ajoutant le hashtag “Roger est un bon sport.” Une autre photo du 12 novembre montrait deux artistes locaux travaillant sur une peinture murale pour un côté du bâtiment.

Bien qu’il s’agisse du premier magasin de Laine, ce n’est pas le premier de la famille Good Bones. En juin, ses filles Kelsey Gray et Mina Starsiak Hawk ont ​​ouvert Two Chicks District Co., un magasin d’accessoires pour la maison, dans le quartier Bates-Hendricks d’Indianapolis. Starsiak Hawk a déclaré à l’Indianapolis Star qu’elle considérait le magasin comme un endroit où les gens pouvaient passer du temps, pas seulement pour acheter des produits liés à Good Bones. “Ce n’est pas seulement un magasin qui est une destination à cause du spectacle, mais en fait un bastion dans la communauté”, dit-elle.

Le quartier Bates-Hendricks est l’endroit idéal pour le magasin car c’est là que se trouvent de nombreux projets Two Chicks and a Hammer présentés sur Good Bones. Leur travail a contribué à améliorer la réputation de la région. “Nous sommes ici depuis un moment, mais cela commence à arriver”, a déclaré Starsiak Hawk à l’IndyStar. «Nous voulions vraiment que (le magasin) soit un peu un tremplin pour que les entreprises commerciales se sentent comme” OK, ça se passe “.”