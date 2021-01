Star de Good Bones, Karen Laine entre en 2021 sur une note si vraie sous la forme de son côté extraverti et aventureux, et partage un aperçu du plaisir avec les fans. La personnalité de HGTV s’est rendue sur Instagram samedi matin pour partager un certain nombre de clichés avec sa plus jeune fille, Kelsy Spaeth, des deux randonnées en Virginie-Occidentale la semaine dernière. Dans un carrousel d’images, Laine partage des instantanés du couple sur un sentier nuageux, des sommets de montagnes, un selfie aux côtés de Kelsy et les deux participant à des jeux de société.

“Blackwater Hills State Park et Elkins, vacances WV avec Kelsy: randonnée sous la pluie (toujours sur un sentier, même si nous ne savions pas quel sentier ou où il allait), vin et fromage, jeux de table. Parfait,” elle a écrit à côté des images avec le hashtag, «vacances avec Kelsy».

Kelsy, qui est la sœur cadette de la star de Good Bones Mina Starsiak Hawk et le plus jeune enfant de Laine, s’est marié en novembre avec un amour de longue date, Neil Spaeth. En plus d’apparaître sur Good Bones de temps en temps, elle participe également à la gestion de l’entreprise familiale, Two Chicks & a Hammer avec son Starsiak Hawk en tant que directeur commercial. L’été dernier, les deux frères et sœurs ont contribué au lancement de leur premier magasin de brique et de mortier, Two Chicks District Co.à Indianapolis, un magasin de détail de 1224 pieds carrés, dominant près de la moitié de l’espace avec des articles de décoration pour la maison présentés sur la saison en cours du Spectacle HGTV, avec un bistrot chic de 600 pieds carrés.

Dans une exclusivité avec PopCulture en juin dernier, Kelsy a expliqué comment toute l’idée de leur magasin, qui était en cours d’élaboration depuis quatre ans, provenait d’un tableau de vision que son frère aîné avait partagé avec leur chef de l’exploitation, Alexa Howell. “L’une des questions les plus fréquemment posées par nos fans est de savoir où avez-vous [this]? Il était donc logique de créer un espace où les fans, les invités et les voisins pourraient venir acheter les articles qu’ils [and we] amour “, a déclaré Gray.” Nous aurions ouvert beaucoup plus tôt, mais vous savez … la vie. Nous avons dû trouver le financement et le temps car le cœur de métier Two Chicks and a Hammer nous tient tous très occupés. “

Quant à Laine, elle sera de retour sur le tournage de Good Bones dans peu de temps. Elle et sa fille, Starsiak Hawk se dirigent vers la saison 6 de leur populaire émission HGTV, dont la première est prévue pour 2021. Alors que les fans attendent avec impatience de nouveaux épisodes, le plus grand appel pour tant de personnes en dehors des rénovations éblouissantes est aussi chance de voir les interactions entre les stars principales et les membres de leur équipe. En discutant avec PopCulture en juin dernier, Laine a révélé comment sa relation avec tout le monde découlait d’un côté maternel.

“C’est comme avec vos enfants, j’adore. J’aime le fait que nous ayons un environnement où nous pouvons nous amuser”, a déclaré l’ancienne avocate et designer, ajoutant qu’elle s’inquiétait pour le frère de Starsiak Hawk, Tad. “Il s’implique tellement dans le jeu et il a un si bon cœur. Oh mon Dieu, je ne pense pas qu’il pense jamais que quelque chose de mauvais va se passer, parce que ce n’est tout simplement pas la façon dont il pense. Il pense que la vie est amusante, tout le monde est gentil , ça va être génial. C’est juste son approche, mais les regarder tous, c’est comme regarder un tas de chiots rouler. C’est la chose la plus mignonne au monde. “

Good Bones est diffusé sur HGTV, vérifiez vos annonces locales pour les heures et les jours. Pour en savoir plus sur la série de rénovations amusantes et toutes vos stars préférées, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com!