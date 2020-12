Karen Laine était assez motivée pour prendre le volant de certaines machines lourdes. Partageant une photo d’elle-même sur Instagram, la star de Good Bones a exprimé son enthousiasme pour sa dernière entreprise.

«Rien de tel que de conduire un camion et de tirer une remorque avec de l’équipement lourd pour vous faire sentir comme un patron», a écrit Laine dans sa légende. «Merci Roger de m’avoir permis d’emprunter votre camion. Peut être [Ford] me permettra d’emprunter un de leurs camions pour ne pas avoir à le salir et à le fatiguer. La star de HGTV est devenue une suite assez amusante pour les fans de l’émission avec le contenu qu’elle a partagé, surtout récemment. Parmi eux figurait sa publication d’un ranch et d’un refuge pour animaux exhortant ses partisans à venir adopter, ainsi qu’un autre article léger sur les bonbons CBD qu’elle a reçu de Martha Stewart.

Peut-être que sa plus grande aventure sur Instagram est son projet «Karen’s Corner». Tout au long de la période, elle a gardé ses adeptes au sujet des progrès sur un espace qu’elle a acheté à Indianapolis, Indiana dans le cadre de sa prochaine restauration de rénovation domiciliaire. À la fin du mois de novembre, elle a partagé sa dernière mise à jour qui l’a vue révéler qu’elle installait un sol en carrelage personnalisé qui avait été sauvé des maisons. La réaffectation, a-t-elle dit, a été attribuée à son mari, Roger, qu’elle a qualifié de «saint» dans le poste.

Dans sa vie personnelle, la maison de Laine a été cambriolée à la mi-novembre alors qu’elle assistait au mariage de sa plus jeune fille. Le suspect est entré par effraction chez elle et a pris quelques objets, même en déféquant à l’intérieur de la propriété, avant de décoller. Laine, cependant, est bien placé pour avoir précédemment travaillé comme procureur adjoint. Elle a expliqué qu’elle avait rapidement pris contact avec la police après avoir découvert le crime.

Quant à sa fille et collègue star de Good Bones, Mina Starsiak-Hawk, elle a taquiné avec ses abonnés Instagram qu’elle travaillait sur un «projet secret». Bien que effrayante dans les détails, ses fans étaient certainement enthousiasmés par la suite pour elle. Néanmoins, les fidèles téléspectateurs des Good Bones ont été récompensés pour leur soutien lorsque HGTV a repris la série pour une sixième saison qui devrait sortir à l’été 2021. La cinquième saison s’est terminée en septembre dernier. The Good Bones est sorti en 2016 et est devenu l’un des salons de rénovation domiciliaire les plus appréciés du réseau.