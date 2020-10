Les CrossFit Games se sont poursuivis samedi avec quatre autres événements, répartis entre l’emblématique Aromas Ranch et le Morgan Hill Soccer Complex. L’athlète des Jeux éternels Kari Pearce a commencé sa journée lentement avec deux quatrièmes places, mais a rebondi et a terminé la journée toujours en lice pour une place sur le podium. Maintenant, elle visera à rebondir après une remontée manquée lors de l’événement Snatch Speed ​​Triple et à réaliser une meilleure finition en carrière.

Le deuxième événement de samedi, le Snatch Speed ​​Triple a chargé les athlètes de terminer trois arrachés de squat avec des poids progressivement plus lourds aussi rapidement que possible. Pearce a atteint la demi-finale après avoir battu Haley Adams, mais elle a raté sa première tentative à 170 livres après être tombée en arrière du bas de son squat. Les trois autres athlètes ont tous fait leur première tentative et sont passés à la ronde finale tandis que Pearce a terminé l’épreuve à la quatrième place du classement général. Elle a obtenu 35 points tandis que Tia-Clair Toomey a gagné et a ajouté 100 autres à son total.

“Le manque à l’arraché, j’ai l’impression que les choses arrivent à tout le monde”, a déclaré Pearce aux journalistes après la fin du programme de samedi. “C’est une course serrée aux Jeux, il faut donc oublier ce qui s’est passé et se tourner vers la prochaine épreuve. Et je pense que nous sommes tous prêts à faire de notre mieux lors de la dernière journée.”

L’arrivée n’était pas idéale pour Pearce, mais elle a continué à se battre et a terminé la deuxième journée de compétition très fort. Elle a pris la troisième place dans l’épreuve de sprint à vélo / fente à la corde, puis a réalisé une performance de retour impressionnante dans Happy Star. Brooke Wells et Toomey ont mené le peloton pendant les trois premiers tours d’une course en côte, des burpees au-dessus d’un faisceau et des propulseurs, mais Pearce a mis la vitesse en marche au milieu de la course finale. Elle a redescendu la pente en courant, occupant un terrain considérable, puis a finalement dépassé Wells pour accumuler 75 points.

Il n’y a jamais eu de questions sur la capacité de Pearce à bien performer lors d’événements mettant en vedette des mouvements de gymnastique. Cependant, elle a déjà eu des difficultés avec l’haltérophilie et les courses. Elle a mis un temps considérable à travailler sur une faiblesse relative, dont elle a fait preuve lors des deux premiers jours de compétition. Elle est loin d’avoir terminé et prévoit de revenir encore plus forte au cours de la saison 2021.

“Ça a été beaucoup de squats, beaucoup d’haltérophilie, des trucs techniques”, a continué à expliquer Pearce. “De toute évidence, je pense que je dois travailler là-dessus après le Snatch Speed ​​Ladder, mais tout va mieux.” Elle a également révélé que son entraîneur voulait qu’elle monte davantage sur le vélo et qu’elle sorte à l’extérieur pour continuer à travailler sur l’endurance. L’ancien gymnaste prévoit de faire exactement cela à l’approche du début de la nouvelle saison. Tout d’abord, cependant, Pearce prévoit de se battre pour une place sur le podium lors de la dernière journée de compétition.

Les Jeux CrossFit 2020 se poursuivent dimanche avec au moins deux épreuves. Il y a un Sprint Sled Sprint, puis le mystérieux Atalanta, que le directeur des Jeux Dave Castro a surnommé «l’entraînement le plus dur jamais réalisé». Il ne pouvait y avoir que deux épreuves, mais Castro a tendance à surprendre les athlètes lors de la dernière journée de compétition. La couverture de l’action commence à 10 h (heure du Pacifique) sur games.crossfit.com, Pluto TV et les chaînes Facebook, YouTube et Twitch de l’entreprise.