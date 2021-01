Karime Pindter et Manelyk révèlent les secrets de la côte d’Acapulco | Instagram

L’influenceur Karime Pindter Avec son camarade et cher ami Manelyk González, ils ont partagé dans une vidéo quelques opinions sur certains membres d’Acapulco Shore, dont ils ont vécu avec eux à un moment donné, cependant, la chose intéressante n’était pas leurs commentaires mais les confessions sur certains secrets de l’émission de téléréalité. .

Chaque fois que “les comadres” se réunissent, c’est synonyme de fête et de plaisir, ainsi que de certaines critiques de certains d’entre eux, tous deux sont des célébrités sur les réseaux sociaux, pourtant jusqu’ici c’est Manelyk qui a le plus grand nombre de followers sur Instagram par rapport aux autres membres de la maison Aca Shore en toute saison.

Karime Pindter et Manelyk sont devenues les reines dès les premières saisons, ce sont deux maillons clés du programme, à tel point qu’elles ont une grande influence pour décider qui entre et qui quitte la production de télé-réalité.

C’est à travers une vidéo que Karime Pindter également appelée “La Matrioska” a partagée sur sa chaîne YouTube, dans son programme “Hagas lo que hagas” il y a environ un an, elle l’a téléchargée sur la plate-forme, celle-ci était intitulée: ” Que pensez-vous de .. Ft Mane “, ne manquez pas de le voir dans le lien ci-dessous.

Jolie dame, aujourd’hui mon comadre et moi allons vous dire ce que nous pensons des membres qui sont passés par Acapulco Shore », description de la vidéo.

Dans la vidéo, ils commencent à parler de ce qu’ils pensent de certains membres qui ont participé à l’émission de télé-réalité MTV dans son édition mexicaine, Karime Pindter Comme Mane, ils se caractérisent à la fois par un fort caractère et bien que parfois ils soient généralement assez cruels, nous les avons également vus à certaines occasions quelque peu vulnérables, c’est pourquoi ils sont devenus de nombreux fans car ils se sont montrés tels qu’ils sont.

Cependant, à 10 h 40, Karime Pinder elle-même a admis qu’elle devait avouer certaines choses, et c’est qu’ils ont tous deux admis que les membres de la production d’Acapulco Shore les obligeaient à être plus doux qu’ils ne l’étaient normalement, ils leur ont dit qu’ils devraient être plus doux. Ils étaient gentils avec certains membres et ils n’étaient pas si cruels envers certaines personnes, ce qui, bien sûr, ne leur semblait pas parce qu’ils se sentaient réprimés, alors ils ont choisi de se séparer du groupe et d’avoir le moins d’interaction avec eux.

Peut-être qu’à un moment donné, Mane et La Matrioska ont décidé d’accepter les indications que la production leur demandait, mais ils ont mentionné que dans les occasions où la réalité était la plus populaire, c’était lorsque les deux montraient leur manière naturelle d’être.

Bien qu’ils n’aient donné que quelques aveux, il pourrait sûrement y avoir quelque chose de plus intéressant qu’ils n’ont pas partagé avec leurs abonnés, jusqu’à présent, on ne sait pas s’il y aura plus de saisons, mais ce dont nous sommes sûrs, c’est que les deux Karime Pindter comme Manelyk González sera présent au cas où ils décideraient d’en lancer un nouveau.

Ils devraient faire une vidéo pour parler davantage des choses qui les ont poussés à faire. Je les adore », a écrit l’un de leurs fans.

Plusieurs internautes ont exprimé leurs opinions sur la vidéo, beaucoup d’entre eux étaient d’accord avec les opinions sur les personnalités mentionnées dans la vidéo, cependant, d’autres personnes ont réalisé que leur propre opinion manquait un peu d’humilité, depuis le visionnage tous rétrospectivement quand ils ont tous deux commencé à Acapulco Shore, personne n’en voulait non plus.

Jusqu’à présent, Karime fait partie du premier groupe de l’émission de téléréalité, elle a actuellement 27 ans et bien qu’elle soit encore très jeune, c’est une personne assez mature et entreprenante en affaires.

