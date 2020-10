Après avoir été hors de la toile pendant plus d’un an, Karla Mosley de The Bold and the Beautiful a confirmé que sa carrière en tant que Maya Avant – le premier personnage transgenre régulier de l’histoire de la télévision de jour américaine – est en effet terminée, «pour le moment».

“Un #FBF doux-amer comme nous le disons depuis si longtemps à ce personnage emblématique”, a partagé Mosley vendredi sur Instagram (ci-dessous), célébrant l’arc de Maya comme “un mannequin ouvertement trans, une mère, anciennement incarcéré et un joueur de pouvoir sans logement.

«Grâce à elle», a poursuivi l’actrice, «nous avons vu le premier spot régulier de mariage et de série pour un personnage trans à la télévision américaine… et la première famille noire de l’histoire de @boldandbeautifulcbs. Merci pour votre amour et votre soutien au fil des ans! »

Lorsque Mosley a fait ses débuts en chambre d’hôtes en 2013, l’ex-détenu Maya est venu en ville à la recherche de sa fille qui avait été mise en adoption. En avril 2015, au milieu du succès en tant que mannequin (ainsi que d’une romance avec le plus éligible Rick Forrester), Maya est entrée dans l’histoire lorsqu’elle s’est révélée transgenre, d’abord comme la cible d’un complot de chantage par sa propre sœur.

Maya est ainsi entrée dans l’histoire en tant que premier personnage régulier transgenre des savons américains, alors que The City’s Azure (joué par Carlotta Chang) et All My Children’s Zoe Luper (Jeffrey Carlson) ne sont réapparus.

La famille B & B historique de Maya était composée de sa sœur / maître chanteuse Nicole (jouée par Reign Edwards), de ses parents Vivienne (Anna Maria Horsford) et d’Avant (Obba ​​Babatundé), de son cousin Alexander (Adain Bradley) et de sa demi-sœur Sasha Thompson (Felisha Cooper).

Avant de rejoindre B&B, les crédits télévisés de Mosley comprenaient Hart of Dixie, Angel From Hell, Guiding Light (où elle a joué Christina Moore) et l’émission pour enfants Hi-5.