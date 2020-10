La top model Karlie Kloss, l’hôte du Project Runway de Bravo, attendrait son premier enfant avec son mari, l’homme d’affaires Joshua Kushner, le frère du conseiller principal du président Donald Trump, Joshua Kushner. Kloss, 28 ans, et Kushner, 35 ans, ont célébré leur deuxième anniversaire de mariage le 18 octobre. Leur mariage en octobre 2018 était une petite cérémonie dans le nord de l’État de New York, en présence de Joshua et de sa femme, Ivanka Trump.

“Karlie est ravie d’attendre son premier enfant en 2021”, a déclaré jeudi une source proche de Kloss à PEOPLE. “Elle sera la mère la plus incroyable.” Kloss et Kushner n’ont pas commenté le rapport, la plupart des récents messages Instagram de Kloss se consacrant à rappeler à ses 8,8 millions d’abonnés de voter.

Le mariage de Kloss et Kushner avait moins de 80 invités, et Kloss portait une robe Dior personnalisée qui aurait pris plus de 700 heures à créer. Les noces se sont déroulées dans le plus grand secret, quatre mois seulement après la confirmation de leurs fiançailles, note E! Nouvelles. Les deux ont organisé une autre cérémonie en juin 2019 avec beaucoup plus d’amis et de membres de la famille dans le Wyoming. Orlando Bloom et Katy Perry étaient parmi les invités qui ont assisté à la deuxième cérémonie.

Kloss a partagé une vidéo du mariage le 18 octobre pour marquer leur deuxième anniversaire de mariage. «Je tombe chaque jour plus amoureuse de toi. Joyeux 2ème anniversaire», écrit-elle. Kushner a également partagé une nouvelle photo de Kloss le 17 octobre, ajoutant: “Joyeux anniversaire Karlie. Je me pince tous les jours.”

Malgré ses liens avec la famille Trump via son mari, Kloss a clairement indiqué qu’elle ne soutenait pas la politique de Trump. Lorsqu’elle a voté plus tôt cette semaine en envoyant son bulletin de vote, Kloss a posé dans un masque facial avec le logo de campagne du candidat démocrate à la présidence Joe Biden. Elle a également partagé un lien vers le site Web de Vote Blue et a rappelé à ses partisans qu’il existe d’autres candidats démocrates qui pourraient battre les républicains.

En janvier, un concurrent de Project Runway est devenu viral lorsqu’il a commenté le lien de Kloss avec la famille Kushner. Lors d’un arrêt sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen quelques jours plus tard, Kloss a déclaré qu’elle était sûre qu’elle n’était “pas la seule personne dans ce pays à ne pas nécessairement être d’accord avec sa famille sur la politique”. Kloss a déclaré plus tard qu’elle avait voté pour les candidats démocrates en 2016 et prévoyait de faire de même en 2020.

Kushner a également déclaré dans le passé que ses valeurs ne sont pas les mêmes que celles du parti républicain. «Ce n’est un secret pour personne que les valeurs libérales ont guidé ma vie et que j’ai soutenu des dirigeants politiques partageant des valeurs similaires», a-t-il déclaré à Forbes en 2017. «Mais aucun des partis politiques n’a le monopole de la vérité ou des idées constructives pour notre pays. Il est important d’avoir l’esprit ouvert et d’apprendre des opinions divergentes. “