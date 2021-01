Karma Hardy, 54 ans, de Queen’s Park, est décédée à l’hôpital St Mary le 28 décembre à la suite d’une bataille de deux semaines contre le coronavirus.

Le père d’un enfant était l’ancien directeur de la Tibet Foundation, basée à Londres, qui milite pour les droits des Tibétains de la région et des exilés.

Tsering Passang, son ami et collègue de plus de 20 ans, a déclaré: «Karma était bien connu de la petite communauté tibétaine du Royaume-Uni pour son travail inlassable.

en relation

“C’était un homme plein d’esprit, très respecté et très gentil. Nous sommes dévastés par cette perte.”

M. Hardy, dont le père était écossais et la mère tibétaine, a été élevé dans un camp de réfugiés en Inde avant d’étudier à l’école centrale pour les tibétains de Mainpat et à l’Institut Karma Sri Nalanda pour les études bouddhistes supérieures au monastère de Rumtek.

Il a déménagé à Londres en 1994 où il a commencé à travailler comme assistant de bureau à la Tibet Foundation.

Il est devenu directeur de l’organisation et a pris une retraite anticipée en 2012 pour des raisons de santé et pour aider à s’occuper de sa fille Saldon, 16 ans, qui souffre d’épilepsie. Il a continué à travailler dans la traduction et le conseil.

Au cours de ses presque deux décennies à la Fondation, M. Hardy a dirigé des programmes caritatifs en Inde, en Mongolie et au Tibet et a dirigé la collecte de fonds et les efforts humanitaires pendant les tempêtes de neige à Sershul et les tremblements de terre au Sichuan.

(

M. Hardy était l’ancien directeur de la Tibet Foundation basée à Londres

/ LDRS)

Il a également aidé à amener des chefs spirituels tibétains et des médecins d’Inde au Royaume-Uni pour des visites et a supervisé la formation du Gangjong Doeghar, un groupe tibétain d’arts du spectacle qui a fait une tournée en Europe.

M. Passang, qui a pris la direction de la Fondation Tibet, a ajouté: «Karma était réputé pour sa courtoisie, son imperturbable et sa détermination à aider les autres.

“Il existe d’innombrables exemples de sa courtoisie et de son souci des autres. L’effusion de chagrin et les anecdotes de sa gentillesse et de sa bonne humeur ont inondé les médias sociaux.”

Le Palyul Center, une organisation bouddhiste basée à Islington, a dirigé des sessions de prière en ligne de deux heures en soirée à la mémoire de M. Hardy chaque soir pendant une semaine après sa mort. Ses funérailles devraient avoir lieu jeudi.