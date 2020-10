Karol G envoie un message à Anuel AA, confirme-t-il leur séparation? | Réforme

Au milieu des rumeurs de séparation, le chanteur Karol G a envoyé un message à Anuel AA et l’interprète de “Ay dios mio” a décidé de le commenter, car cela commençait à inquiéter beaucoup de ses followers.

Karol G et Anuel AA se sont retrouvés dans les grandes tendances lorsque la rumeur de leur séparation a éclaté, ce qui a bien sûr surpris de nombreuses personnes.

Et maintenant, après tant de rumeurs et de potins sur les réseaux sociaux, le chanteur a décidé d’envoyer un message son fiancé, expliquant clairement ce qui se passait entre eux, car beaucoup de ses adeptes supposaient que la relation avait terminer.

Cette rumeur a commencé parce que ces dernières semaines le peu d’interaction entre artistes sur les réseaux sociaux était inquiétant, puisque d’un moment à l’autre ils ont cessé d’échanger des messages et j’aime comment ils le faisaient avant.

Aussi, ces derniers mois, Karol G et Anuel AA n’ont pas publié Photographies Ensemble sur les réseaux sociaux et comme si cela ne suffisait pas, la belle chanteuse a décidé de voyager de Miami en Colombie pour rendre visite à sa famille.

Instagram Karol G

Après avoir spéculé sur leur rupture, le couple n’a pas tardé à faire face à ce qui a été dit à leur sujet et a décidé de réaffirmer leur romance avec des messages sur les réseaux sociaux, qui confirment qu’ils sont toujours ensemble.

Après les spéculations sur sa rupture, c’est Karol G qui en a parlé et dans une publication de ses histoires sur son compte Instagram officiel, il a partagé une vidéo de son chien, Goku, qu’il a en commun avec Anuel AA.

Tu me manques papa, je te vois presque. Anuel », a écrit Karol G dans l’histoire avec un emoji de cœur.

De son côté, le joueur de reggaeton a partagé la même vidéo et l’a remplie d’émojis de visages aux yeux de cœur, montrant l’enthousiasme qu’il a à revoir sa fiancée.

Par ailleurs, outre Karol G, Kendo Kaponi, un ami proche de l’interprète portoricain, s’est également exprimé sur les réseaux sociaux pour défendre leur relation.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

C’est un énorme mensonge hahaha que fous ils parlent comme s’ils connaissaient quelqu’un dont ils parlent haha ​​Quels sont les plus fous et les plus #% $ ceux qui le croient », a déclaré le rappeur portoricain dans un post Instagram où les fans ont assuré que le couple avait mis fin à leur relation.

Il est à noter que c’est en août dernier que le couple a célébré son deuxième anniversaire ensemble et à travers son compte Instagram officiel, la Colombienne a partagé quelques photos de la célébration dans lesquelles on peut voir que sa chambre était pleine de pétales de roses, un bouquet de fleurs et des ballons rouges romantiques.

Il y a 2 ans, nous nous sommes rencontrés pour la première fois pour faire un clip vidéo. Qui dirait que 2 ans d’apprentissage, de croissance, de vie, de plaisir ensemble viendraient. A la maison, on se conseille, dans la rue on se soutient. 2 ans et plus, ma personne préférée », a écrit Karol.

En revanche, depuis plusieurs semaines, Karol G reçoit de vifs commentaires sur sa prise de poids auxquels elle n’hésite pas à répondre par une photo plus fière que jamais de son apparence.

Karol a partagé une photo où elle porte un petit maillot de bain deux pièces, laissant tout le monde stupéfait par son beau corps, car fatiguée des rumeurs et des commentaires sur son corps, elle a déclaré qu’elle avait pris du poids et a nié être enceinte.

Le corps du GAGNANT! “,” Si beauaaaa “,” Ils ont rendu le soleil jaloux, parce que tu brilles plus qu’il ne t’aime “,” Mon Dieu bénisse le jour de ta naissance maman “,” Aujourd’hui est un grand jour et tu es éblouissante à partir de maintenant “,” Tu es une mamasita “,” Oh mon dieu, quelle richesse mon dieu “étaient certains des commentaires.

Cela peut vous intéresser: Karol G et Anuel AA traversent des rumeurs de rupture, révèlent