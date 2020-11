Karol G envoie un message à Natti Natasha pour qu’elle évite Anuel AA | AP

Les noms de Karol G, Natti Natasha et Anuel AA Ils écoutent beaucoup depuis plusieurs semaines et depuis la séparation de Karol avec Anuel, ils ont lié Natti au chanteur et maintenant l’interprète de “Bichota” a envoyé un message controversé à Natti Natasha.

Karol G et Anuel AA ont joué dans des rumeurs sans fin qui parlent de leur supposé séparation en raison de certains problèmes personnels dans lesquels le nom de Natti Natasha sonne.

Depuis quelques années maintenant, Karol G et Anuel AA ont eu la belle expérience de vivre une belle romance amoureuse, cependant, maintenant qu’ils sont fiancés, des rumeurs se font entendre sur leur supposée rupture.

L’un des détails qui ont intensifié ces rumeurs présumées est le comportement étrange du chanteur portoricain, qui a annoncé il y a quelques semaines qu’il voulait mettre fin à sa carrière de chanteur.

Tout en ajoutant également le fait que Anuel AA soi-disant daté Natti NatashaAlors qu’il était avec Karol G et c’est pour cette raison qu’on dit que le chanteur colombien s’est fatigué de toute cette situation et a décidé de mettre fin à leur relation.

Cependant, il faut préciser que toutes ces polémiques sont de simples rumeurs créées par ses millions de followers, qui veulent donner une explication exacte et précise à chacun des comportements des deux célébrités.

Enfin il y a quelques semaines Karol G Elle a envoyé un message émouvant à son fiancé, dans lequel elle a exprimé à quel point il lui manquait et voulait être avec lui pendant ce processus difficile de sa vie.

Il est à noter que tout cela est survenu juste après qu’Anuel a commencé à partager des vidéos avec Natti Natasha, en plein milieu de tout ce qui se disait sur sa relation avec Karol G et c’était l’une des dernières interactions qu’il avait eu avant de disparaître du réseaux sociaux.

Comme prévu, les adeptes ont commencé à parler et ont souligné que Natti Natasha s’avère être un pilier très important pour Anuel AA, car au-delà du travail, ils sont unis par une bonne relation et beaucoup de choses se font confiance.

Karol G et Anuel AA sont ou ont peut-être été l’un des couples les plus populaires et les plus solides de la scène musicale et il ne fait aucun doute que leur histoire d’amour était destinée à se produire.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Depuis leur rencontre, les étincelles entre elles ont sauté, qui sont restées allumées malgré les hauts et les bas et à plusieurs reprises la chanteuse a reconnu être complètement amoureuse de la portoricaine de deux ans sa cadette.

Tout a commencé début 2018, lorsque le couple s’est rencontré lors de l’enregistrement de la vidéo “Culpables”, le single dans lequel ils apparaissent tous les deux.

Tout comme s’il s’agissait d’un film de poussin classique, les étincelles ont immédiatement sauté entre Karol G et Anuel AA, ce qui les amènerait à commencer leur histoire romantique.

Après plusieurs mois d’interactions et de multiples messages à la fois privés et publics via leurs réseaux sociaux, les rumeurs ont commencé à sortir, et comme d’habitude parmi les couples de célébrités, ils ont décidé de ne pas en révéler grand-chose.

Cependant, la romance se faisait déjà connaître, devenant impossible à cacher, alors après des mois à la nier, en novembre 2018, lors d’une présentation à New York, ils ont confirmé leur relation en s’embrassant devant tous les fans.

Et c’est à partir de ce moment que les photographies et les dédicaces romantiques ont inondé leurs réseaux sociaux respectifs, nous montrant la puissante chimie qui existe entre les deux chanteurs, donc l’actualité de leur supposée séparation tout le monde a été assez choqué, souhaitant bien sûr que ce soit un mensonge.

Cela peut vous intéresser: Version exclusive, Karol G annonce que “Bichota” a déjà une nouvelle vidéo