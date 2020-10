Kate Beckinsale ne laisse jamais la critique aller sur Instagram sans réponse. Alors, quand elle a vu quelqu’un l’appeler «terriblement maigre», elle n’allait pas laisser cette diapositive. La star de Underworld a déclaré que le critique devait porter des “lunettes Speedo”. Les commentaires de Beckinsale sont intervenus après qu’elle aurait rompu avec Goody Grace, une chanteuse de 23 ans avec laquelle elle a été liée pour la première fois en janvier.

Jeudi, Beckinsale, 47 ans, a partagé une autre délicieuse publication Instagram avec son chat, montrant les deux au lit ensemble, avec son chat habillé en Chucky, la poupée meurtrière de Child’s Play. «Fais de beaux rêves», a-t-elle écrit dans la légende, ajoutant un emoji à double cœur. «Vous êtes terriblement maigre», a écrit une personne en réponse au clip, qui montrait Beckinsale sous les couvertures, note InTouch Weekly.

Beckinsale a fait un retour rapide. “Vous portez des lunettes Speedo,” répondit-elle. “Il pourrait être difficile pour vous d’être entièrement sûr de ce que vous voyez … et encore moins de commenter.” Des réponses comme celles-là ne semblent jamais dissuader les critiques de Beckinsale, car une autre personne lui a dit qu’elle avait besoin d’un homme. “Je peux vous assurer que personne n’a besoin d’un homme”, a répondu Beckinsale dans le commentaire maintenant supprimé, rapporte le Daily Mail. “C’est vraiment une question d’en vouloir un, ou pas XX.”

Beckinsale et Grace, qui ont collaboré avec Blink-182 sur la chanson “Scumbag”, ont été liées pour la première fois plus tôt cette année et ont rendu leur relation publique au cours de l’été. Depuis que Beckinsale est sortie avec d’autres hommes plus jeunes depuis son divorce en 2019 avec le réalisateur Len Wiseman, sa relation avec Goody a de nouveau fait l’objet d’un examen minutieux. Même Wendy Williams l’a accusée d’avoir «la fièvre du jeune copain» et a prédit qu’elle «reviendrait la mordre dans le derrière».

Beckinsale a défendu publiquement la relation. “Essayez de voir si votre nouveau garçon manqué adhérera”, a écrit un utilisateur d’Instagram en réponse à un message désormais supprimé en avril. “Essayez de voir si vous pouvez épeler et pas simplement vous-même tout droit sorti de la porte,” répondit Beckinsale. Une autre personne lui a demandé pourquoi elle sortait avec “des gars qui pourraient être vos enfants?” Beckinsale a répondu: “Chaque relation que j’ai eue a été uniquement pour vous ennuyer.”

Plus tôt cette semaine, The Sun a rapporté que Beckinsale et Grace se sont séparés après neuf mois de fréquentation et six mois de vie commune à Los Angeles pendant la pandémie de coronavirus. Beckinsale n’a plus suivi Grace sur Instagram après son retour au Canada. Elle a également supprimé la publication Instagram célébrant son 23e anniversaire en juin.

Beckinsale a été mariée à Wiseman de 2004 à 2019. Elle partage une fille, Lily Mo Sheen, 21 ans, avec l’acteur Michael Sheen. En 2019, elle est sortie avec le comédien Pete Davidson, 26 ans. En 2018, elle a été vue avec le comédien Jack Whitehall, 32 ans, à Los Angeles.