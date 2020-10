Des nouvelles dévastatrices ont été annoncées cette semaine au sujet de Chrissy Teigen et John Legend perdant leur troisième enfant après Teigen et étant restés à l’hôpital pendant quelques jours et alités pendant plusieurs semaines. Non seulement les fans se sont manifestés pour envoyer de l’amour et des prières à leur manière, mais la célébrité Kate Beckinsale a révélé qu’elle avait également fait une fausse couche. Dans sa déclaration, elle a admis qu’elle avait pu garder sa grossesse secrète et que personne ne l’aurait su, mais ressent ce que Teigen traverse en tant que personne qui a subi le même type de perte.

“J’ai remarqué que des gens critiquaient [Chrissy Teigen] pour avoir partagé des photos profondément intimes de la perte de son bébé », elle a commencé son long post.« Comme s’il y avait un protocole pendant une calamité qui, s’il n’est pas observé, enhardit les gens qui ne la connaissent pas ou sa famille à dire comment elle devrait gérer l’inimaginable. Il y a des années, j’ai perdu un bébé à 20 semaines. J’avais réussi à garder ma grossesse tranquille, et je me suis complètement effondrée à l’intérieur et personne ne l’aurait su. “

«Il y a si souvent du chagrin, de la honte et du choc qui accompagnent une expérience comme celle-ci, ainsi que le chagrin de votre corps qui continue, après votre perte, à agir comme s’il avait un enfant à nourrir», a-t-elle poursuivi. “Votre lait arrive, sans personne à nourrir. Cela peut être la période la plus solitaire et la plus destructrice d’âme, surtout si vous n’êtes pas en mesure d’avoir un partenaire émotionnellement connecté et solidaire comme Chrissy. Je pense que c’est un honneur être admis dans le chagrin d’autrui, surtout avec un sujet comme celui-ci qui met si souvent une femme dans cette salle des miroirs, un état de vie continuant comme si le monde ne s’était pas, pour vous, arrêté sanglant et terrible.

L’actrice de Pearl Harbor a terminé avec: “Envoi tellement d’amour à la famille Legend, mais aussi tant aux femmes et aux couples qui ont gardé le silence et ont souffert. Je sais qu’il y en a tellement. Merci [Chrissy Teigen] pour s’assurer qu’il est parfaitement clair à quel point cela est dévastateur et à quel point cela peut changer la vie sans soutien. Laissons les personnes en deuil décider de ce qui leur convient. Envoyez de l’aide ou restez silencieux. C’est une période vraiment difficile à supporter. Bénédictions et câlins à tous x. “

Teigen s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager une photo très intime après la perte de leur douce enfant. Parallèlement à cette image, elle a écrit un long article décrivant le chagrin qu’elle traverse.