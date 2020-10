Soutien au cinéma

Maintenant Kate Elle est prête à tourner la page et le fera de la meilleure façon, à travers son travail, avec l’enregistrement de la pièce I’m OKate, dans laquelle elle montrera tout ce qui s’est passé, mais du point de vue de la comédie: “J’adore ça Je me moque de moi et je pense que les Mexicains sont incroyables à faire de la tragédie une comédie.

«Cela vient du fait que je ne pouvais pas venir travailler au Mexique pendant de nombreuses années … eh bien, je ne pouvais pas venir au pays, donc j’avais besoin de gagner de l’argent, car je devais presque vendre ma maison, alors j’ai décidé de faire cette pièce dans laquelle je Je me moque de moi et de toute ma situation », Du château.

Un autre des projets qu’il a sur le pas de la porte est une émission de téléréalité qui s’appellera provisoirement Sept nuits de tequila avec Kate, dans un effort pour générer des sources d’emploi au Mexique: «Je le fais, grâce à des initiatives telles que Films à Jalisco, qui nous donne des facilités, nous soulage parce que le gouvernement ne soutient pas le cinéma.

“L’art a toujours été mis de côté, donc avec cette initiative, nous pouvons apporter plus de productions, non seulement d’ici au Mexique, mais aussi d’Hollywood, afin qu’ils puissent tout faire ici”, a-t-il déclaré. Du château de ce projet de loi qu’il a présenté aux autorités de Jalisco et Raul Padilla.