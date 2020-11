Kate del Castillo révèle qu’elle pensait qu’ils la prendraient de force | Réforme

La talentueuse et belle actrice Kate del Castillo a avoué des détails sur sa rencontre avec un homme d’affaires sinaloan redouté qui lui a valu une renommée, mais très mauvaise.

La belle protagoniste de La Reina del Sur a révélé ses craintes; parmi eux, il pensait que M. Guzmán la ferait sienne contre son gré en la voyant devant lui.

Kate del Castillo Il a été très marqué par cette situation qu’il a vécue; Cependant, elle s’est toujours présentée avec son visage grand et montrant qu’elle n’a rien à cacher.

J’ai pensé qu’il me violerait, a assuré la célèbre actrice.

La fille d’Éric del Castillo a rappelé pour Red Table Talk: The Estefan cette rencontre qu’elle a vécue il y a cinq ans et dont elle se souvient comme elle l’aurait été hier, dans laquelle elle a rencontré M. Guzmán, personnage qui a marqué sa vie et mis son nom dans les gros titres au niveau mondial.

Kate del Castillo a déclaré à Lili Estefan ce jour-là où elle s’est finalement retrouvée dans les territoires de l’homme d’affaires redouté, qui a fini par l’autoriser à faire son film biographique.

L’actrice, qui était accompagnée du célèbre américain Sean PennElle a fini par être seule avec l’homme d’affaires de Sinaloan, ce qui la faisait vraiment craindre pour son intégrité et sa vie.

Le protagoniste de Reine du Sud a révélé à Estefan que c’était M. Guzmán qui lui avait pris le bras cette nuit-là et l’avait conduite dans sa chambre, ce qui a accru son inquiétude.

Ch @ p0 vous a emmené dans la pièce où vous alliez dormir cette nuit-là, a souligné Lili Estefan pour que la célèbre actrice continue l’histoire.

L’actrice a montré son inquiétude dans ces moments, où elle a assuré que le personnage énigmatique aurait pu en faire ce qu’il voulait; quelque chose qui la tourmentait.

Je pensais que j’allais arrêter et que quelque chose comme ça disparaîtrait. Et vous savez quelque chose, il aurait pu faire tout ce qu’il voulait, que pouvais-je faire, partager le célèbre.

Del Castillo a révélé qu’il avait proposé à l’homme d’affaires sinaloan de donner le produit de son film biographique à ceux qui avaient perdu un parent en raison de leur entreprise, ce que M. Guzmán a applaudi.

Il a dit: «C’est ce que j’aime chez toi, faisons-le, a ajouté Kate del Castillo.

Elle a partagé que l’homme d’affaires lui était assez respectueux et qu’après la brève conversation, elle a suggéré de dormir, ce qu’elle a fait placidement et sans enlever beaucoup de vêtements. Le lendemain matin, il s’est réveillé avec toute l’adrénaline car on a frappé fort à la porte. Selon la talentueuse comédienne, ils lui ont dit qu’ils devaient sortir de là, puisqu’ils avaient donné le “sifflet” de l’emplacement de M. Guzmán.

L’acteur Sean Penn a interviewé l’homme d’affaires pour Rolling Stone et cette interview a été celle qui a placé les deux célébrités dans l’œil de l’ouragan. Kate del Castillo Elle s’est sentie trahie par son compagnon, puisque le matériel lui était autorisé à manipuler.

Les photographies de Kate del Castillo et Sean Penn à côté de ce personnage sont rapidement devenues virales et les problèmes ont commencé pour l’actrice. Del Castillo a duré longtemps aux États-Unis par crainte du Mexique et des représailles contre lui.

L’actrice a également été désignée comme la personne responsable de ce personnage ayant finalement été arrêtée et extradée vers les États-Unis.

Malgré la situation difficile, le protagoniste de la série Telemundo Il a montré que son intégrité et son talent sont plus forts et il a repris sa carrière artistique; actuellement ses fans ont hâte d’une nouvelle saison de Queen of the South et Kate continue de briller.