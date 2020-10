La vente de la maison de 1,3 million de dollars de Kate Gosselin interviendrait à un moment difficile pour la star de Kate Plus 8, qui n’est pas «fauchée», mais dont les finances «ne sont plus ce qu’elles étaient», a déclaré une source proche de la personnalité de TLC à InTouch Weekly Dimanche. Avec sa carrière télévisuelle en jeu, une bataille juridique en cours avec son ex-mari Jon Gosselin et huit enfants à soutenir, cela a été un changement majeur pour la star, qui est apparue pour la première fois à la télévision avec Jon & Kate Plus 8 en 2007.

“Elle ne travaille pas, donc il n’y a pas de chèques qui arrivent”, a expliqué l’initié. «Cela coûte beaucoup d’argent de s’occuper des enfants et du style de vie auquel elle est habituée. Avoir une émission télévisée à succès avait beaucoup d’avantages. Les choses ont définitivement changé. C’est pourquoi elle cherche à vendre sa maison. L’initié a ajouté que cela “n’aide pas” sa “bataille pour la garde en cours” avec son ex “ne semble jamais se terminer”. Ils ont dit à propos des problèmes juridiques des Gosselin: “Ce n’est pas bon marché. Elle ressent définitivement le resserrement.”

Le 23 octobre, PEOPLE a rapporté que Kate vendait son manoir en Pennsylvanie, qu’elle avait acheté avec Jon il y a 12 ans, pour 1 299 990 $. Assis sur 23 acres de terrain fermé, la propriété comprend une maison de 7591 pieds carrés, avec six chambres et sept salles de bains, ainsi qu’une piscine et de nombreux équipements. Kate a remporté la maison, achetée à l’origine pour 1,1 million de dollars, lors de son divorce d’avec Jon en 2009, et y a vécu des années après la séparation avec les jumelles Cara et Mady, maintenant 20 ans, et les sextuplés Collin, Hannah, Aaden, Alexis, Leah et Joel, maintenant 16. Avec Cara et Mady partant à l’université et Collin et Hannah déménageant pour vivre avec leur père en 2018, l’espace pourrait être un peu grand pour les cinq résidents restants.

Le drame juridique avec Jon se poursuit, après que le DJ ait obtenu la garde exclusive de Collin à la suite d’allégations selon lesquelles Kate l’avait envoyé vivre dans un établissement comportemental pendant des années sans motif valable. Kate a affirmé que Jon était une “personne violente et abusive” le mois dernier après que l’adolescent de 16 ans ait allégué dans un message supprimé depuis sur les réseaux sociaux que son père l’avait frappé et lui avait donné des coups de pied dans les côtes, mais Jon a fourni des documents à Entertainment Tonight peu de temps après, les services de protection de l’enfance avaient refusé de porter plainte après avoir enquêté sur ce qui s’était passé.

Une bagarre entre les deux “s’est transformée en quelque chose”, a poursuivi Jon. “J’ai dû le retenir et je l’ai fait plusieurs fois. Je ne pensais pas qu’il appellerait la police, mais il voulait obtenir son chemin et la police a fait son enquête et il n’y a eu aucune accusation ni aucune citation.” Jon a allégué que «le principal handicap de Collin est le SSPT», qui «découle de la maltraitance de sa mère».