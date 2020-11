Kate Gosselin aurait vendu la maison de Pennsylvanie qu’elle et son ex-mari Jon Gosselin ont achetée au plus fort de la popularité de leur émission de télé-réalité TLC en 2008. Le domaine a été vendu dans le cadre d’un contrat de 1,3 million de dollars qui doit encore être finalisé, rapporte TMZ. La propriété, qui couvre 7 591 pieds carrés et se trouve sur 23 acres à Wernersville, en Pennsylvanie, n’était sur le marché que pendant quelques semaines avant que Gosselin ne trouve un acheteur.

Gosselin et Jon ont acheté la maison en 2008 pour 1,1 million de dollars, et elle est rapidement devenue le décor de Jon & Kate Plus 8. Le manoir a été construit en 1997. Il comprend six chambres, sept salles de bains, une piscine, un patio, un spa extérieur et cuisine, une salle de jeux, une cheminée et une cuisine de chef complète à l’intérieur. Le garage pour trois voitures dispose également de logements privés. Le 23 octobre, Us Weekly a rapporté que Gosselin avait inscrit la maison pour 1,2 million de dollars.

La décision de vendre intervient à un moment précaire pour Gosselin. Quelques jours après l’inscription de la maison, une source a déclaré à InTouch Weekly que «les finances de Gosselin ne sont plus ce qu’elles étaient», même si elle n’est pas «fauchée». Gosselin «ne travaille pas» et il n’y a «aucun chèque» qui arrive. «Il en coûte beaucoup d’argent pour s’occuper des enfants et du style de vie auquel elle est habituée. Avoir une émission télévisée à succès avait de nombreux avantages. C’est pourquoi elle cherche à vendre sa maison “, a expliqué l’initié, ajoutant que la bataille pour la garde en cours avec Jon” ne semble jamais se terminer. “

Gosselin a pris possession de la maison dans le cadre du règlement de divorce de 2009. Jon et Gosselin sont les parents des jumeaux Cara et Mady, âgés de 20 ans, et des sextuplés de 16 ans Aaden, Collin, Joel, Alexis, Hannah et Leah. Hannah et Collin vivent avec Jon, qui a accusé Gosselin d’avoir causé le SSPT à Collin. Gosselin, à son tour, a accusé Jon d’avoir abusé de Collin. En septembre, Gosselin a qualifié Jon de “personne violente et abusive” après que Collin l’ait accusé de l’avoir battu. Les services locaux pour l’enfance et la jeunesse et la police ont enquêté sur les allégations, mais la police a décidé de ne pas prendre d’autres mesures.

Plus tôt ce mois-ci, Jon est apparu sur The Dr. Oz Show, où il a publiquement appelé ses enfants à s’exprimer au milieu du drame et a suggéré qu’une «intervention» des enfants serait le seul moyen pour l’ancien couple de s’entendre à nouveau. «Je pense que les enfants doivent parler», a déclaré Jon au Dr Mehmet Oz. “Je veux dire, je leur donne la possibilité de dire ‘Si vous voulez parler au public parce que vous êtes public [people], vous avez toutes les chances de faire ces choses. ‘”