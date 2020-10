Kate Gosselin ne laisse pas le drame familial l’empêcher de faire un geste majeur. La star de Kate Plus 8 a inscrit sa maison à Wernersville, en Pennsylvanie, pour 1,2 million de dollars, un peu plus que les 1,1 million de dollars pour lesquels elle et son ex-mari Jon Gosselin l’ont achetée en octobre 2008. Gosselin et Jon se sont accusés publiquement d’être violents envers leurs 16 ans. Collin, fils d’un an, qui vit avec Jon et sa sœur Hannah.

Le manoir couvre 7591 pieds carrés et se trouve sur 23 acres de terrain, rapporte Us Weekly. Il a été construit en 1997 et comprend six chambres et sept salles de bains. La maison a beaucoup d’espace pour une grande famille, avec une cuisine de chef massive qui comprend trois fours et deux lave-vaisselle, une cuisine extérieure, une terrasse, une combinaison piscine et spa avec toboggan et une buanderie avec deux laveuses et sécheuses. Les chambres ont été récemment rénovées et le domaine comprend des pièces à vivre séparées, une grange à chevaux et un enclos clôturé de 10 acres. Il a également une entrée fermée.

Les Gosselin ont acheté la maison à peine un an avant que leur divorce ne soit finalisé en décembre 2009. Gosselin a acquis la propriété de la maison lors du divorce. L’ancien couple est parent des jumeaux Cara et Mady, âgés de 20 ans, et des sextuplés de 16 ans Aaden, Collin, Joel, Alexis, Hannah et Leah. Ils sont devenus des stars de la télé-réalité en 2007 lorsque Jon et Kate Plus 8 ont fait leurs débuts sur TLC. L’émission a été rebaptisée Kate Plus Eight après le divorce et s’est poursuivie jusqu’en 2017. L’année dernière, Gosselin est revenu à la télévision avec une série de rencontres de courte durée appelée Kate Plus Date.

La querelle du couple a de nouveau fait la une des journaux le mois dernier lorsque Collin a accusé Jon d’abus dans une publication Instagram maintenant supprimée. Jon a nié avoir abusé de Collin, mais les services à l’enfance et à la jeunesse ont quand même rendu visite et interrogé la famille. La police a décidé de ne pas inculper Jon, ce qui a inspiré Gosselin à partager une longue déclaration avec PEOPLE. Elle a dit qu’elle avait “mal au ventre” après avoir appris que Jon ne serait pas accusé, ajoutant plus tard: “Je ne veux pas que mes enfants autour de lui. Assez, c’est assez.” Gosselin a qualifié son ex-mari de «personne violente et abusive».

Jon a répondu dans une interview au Daily Mail, accusant Gosselin d’avoir causé le SSPT à Collin. “Elle n’a pas vu Collin depuis cinq ans et maintenant elle va essayer de devenir la mère attentionnée alors qu’en fait la raison pour laquelle Collin est aux prises avec une maladie mentale est parce qu’elle l’a abusé”, a déclaré Jon. “Il a le SSPT à cause d’elle. Donc je ne vais pas m’asseoir et ne pas me défendre ou défendre ma famille.” Dans une interview de Entertainment Tonight, Jon a déclaré que le «principal handicap» de Gollin était le SSPT causé par les «mauvais traitements infligés à sa mère».

Hannah a également défendu son père dans une déclaration au Daily Mail. «Mon père nous aime … Il n’a jamais été abusif», a-t-elle déclaré au journal le 16 septembre. Jon est un «père très aimant et solidaire» qui ne frapperait pas ses enfants, a déclaré Hannah. Hannah a été témoin de l’incident au cours duquel Collin a affirmé que son père lui avait donné des coups de pied, mais Hannah a déclaré qu’elle avait dit aux enquêteurs que Jon n’avait pas frappé son frère.