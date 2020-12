Kate Hudson a été présente au tournage de la deuxième saison de Truth be Told, qui a débuté à Los Angeles depuis octobre.

Backgrid / Le Groupe Grosby

Après plusieurs semaines d’enregistrements et de spéculations sur un autre de ses projets où Shia LaBeouf La remplaçant, Kate Hudson est apparue sur le tournage de “Truth be Told”.

Dès son entrée sur scène, elle a surpris tout le monde avec son apparence impeccable et un halo de lumière qui la suivait à chaque étape du tournage.

Pour sa première apparition, le département des costumes a sélectionné un ensemble chemisier et pantalon noir, ainsi qu’un trench beige.

Les robes de mariée les plus belles et les plus spéciales des films

Ses longs cheveux blonds ressortaient en entier pendant l’enregistrement, puisque pour la scène elle sortait d’une voiture rouge Tesla, dans toute sa splendeur.

Dans la série, Kate joue le meilleur ami du protagoniste, Poppy Parnell, qui joue l’actrice Octavia Spencer.

Son personnage se consacre à la réalisation d’un podcast de crimes non résolus et précisément, il s’implique dans la recherche des causes de l’un de ces événements. Cette situation la mettra en difficulté avec son amie Poppy, qui est également impliquée dans l’affaire.