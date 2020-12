Saturday Night Live a commencé par une froide parodie de l’approbation du vaccin contre le coronavirus Pfizer par la Food and Drug Administration des États-Unis vendredi. Le sketch était une émission de CNN, avec Wolf Blitzer (Beck Bennett) interviewant le Dr Anthony Fauci (Kate McKinnon) et le Dr Deborah Birx (Heidi Gardner). Vendredi soir, la FDA a approuvé l’autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin développé par Pfizer et BioNTech. On ne sait pas quand la plupart des Américains auront accès au vaccin, un point parodié dans le croquis de la SNL.

À un moment donné du croquis, Blitzer a demandé à Fauci comment le vaccin sera distribué aux États-Unis. “Voici comment nous allons le faire. Premièrement, les agents de santé – vous êtes McSeemys, votre McDreams, qu’est-ce que vous avez,” Fauci a commencé. «Et ensuite, nous avons quelqu’un qui s’appelle Mildred, Horace, Blanche, Mabel ou Walters», a ajouté Birx. «Nous parlons de super seniors, tous ceux qui payent pour Red Lobster avec une carte de club de dîner», a déclaré Fauci. Birx a déclaré que les prisonniers, les enseignants et les malades recevraient ensuite le vaccin. Mais tout le monde devrait attendre “juillet 202 …” Fauci s’interrompit.

La discussion a porté sur le mauvais premier lancer de Fauci lors d’un match des Nationals après que Fauci ait comparé le terrain à la réponse à la pandémie du président Donald Trump. Fauci a également expliqué qu’il était devenu un sex-symbol pendant la pandémie. Fauci a déclaré que le vaccin serait distribué aux États par ordre alphabétique, en commençant par “A California” puis “BNew York City”.

Kate McKinnon est tout le monde, qui veut être. Dr Fauci et tous mes sentiments sur le Dr Scarf. #SNL pic.twitter.com/9KhQDqFOpp – TURN GEORGIA BLUE !!! VOTER!!! (@ jimshi809) 13 décembre 2020

L’épisode de SNL de cette semaine a été animé par l’acteur Timothee Chalamet, qui a joué dans Call Me By Your Name et la prochaine Dune. Bruce Springsteen et le groupe The E Street se sont produits pour soutenir le dernier album de Springsteen, Letter to You. La semaine prochaine, l’ancienne star de SNL Kristen Wiig sera l’hôte, alors qu’elle joue dans Wonder Woman 1984. Dua Lipa, qui a remporté des nominations aux Grammy pour son album Future Nostalgia, se produira.

prevnext

Y a-t-il un personnage que Kate McKinnon ne peut pas jouer Fauci Cold Open était incroyable #snl – kinger49 (@ kinger491) 13 décembre 2020

La campagne Trump et les partisans du président Donald Trump ont affirmé que la fraude électorale généralisée avait conduit à la victoire du président élu Joe Biden, bien qu’il n’y ait aucune preuve que la découverte d’une fraude annulerait l’élection. Au cours de la semaine, la Cour suprême a rejeté les efforts des républicains de Pennsylvanie et du Texas pour renverser les élections. Le procès du Texas avait le soutien de plus de 100 membres républicains de la Chambre et de plus d’une douzaine de procureurs généraux républicains.

prevnext

#SNL usurpant le moment où Fauci (Kate Mckinnon, pas la vraie) a lancé le premier lancer au match des Nats et assimiler cela à la façon dont ils distribueront le vaccin était un peu drôle 😂 – Amul (@lumanicious) 13 décembre 2020

prev