Saturday Night Live a lancé sa première saison de la saison 46 avec Chris Rock comme hôte et Megan Thee Stallion comme invité musical. Au cours de la partie Mise à jour du week-end de l’épisode, l’émission a rendu hommage à la défunte juge Ruth Bader Ginsburg, qui était fréquemment représentée par Kate McKinnon. Comme de nombreux téléspectateurs l’ont noté, l’hommage discret de l’émission était approprié pour l’icône décédée.

SNL a tenu sa mise à jour du week-end comme d’habitude, avec Colin Jost et Michael Che faisant des blagues sur certains des principaux titres de la semaine dernière. À la fin du segment, après que les deux animateurs se sont déconnectés, la caméra s’est tournée vers le public. Les téléspectateurs ont ensuite repéré McKinnon vêtu de sa tenue de Ginsburg. McKinnon’s Ginsburg apparaissait traditionnellement lors du Weekend Update, fournissant une version farfelue du juge de la Cour suprême. Mais, cette fois, McKinnon n’a pas prononcé un seul mot. Au lieu de cela, l’acteur a simplement placé sa main sur sa poitrine et a levé les yeux vers le ciel. SNL a ensuite présenté une image de la robe de juge noire de Ginsburg, ses lunettes et les mots «Reste au pouvoir».

Kate McKinnon comme RBG une dernière fois. C’est une très belle façon de le faire. ❤️ #SNLPremiere pic.twitter.com/1tw3C3BlMV – LC (@ Knope447) 4 octobre 2020

Le 18 septembre, Ginsburg est décédé à l’âge de 87 ans après avoir lutté contre un cancer du pancréas. Le juge en chef John Roberts a publié une déclaration concernant son décès dans laquelle il a noté qu’elle était décédée à Washington avec sa famille à ses côtés. «Notre nation a perdu un juge de stature historique», a déclaré le juge en chef Roberts. “Nous, à la Cour suprême, avons perdu une collègue chérie. Aujourd’hui, nous pleurons mais avec confiance que les générations futures se souviendront de Ruth Bader Ginsburg telle que nous l’avons connue, une championne fatiguée et résolue de la justice.”

Beaucoup ont rendu hommage à Ginsburg dans les jours qui ont suivi sa mort. McKinnon a également publié une déclaration à l’époque dans laquelle elle a parlé de l’icône défunte. “Pour beaucoup d’entre nous, le juge Ginsburg était un super-héros de la vie réelle: un phare d’espoir, un guerrier pour la justice, un croisé en robe qui a sauvé la journée maintes et maintes fois”, lit-on dans la déclaration de l’acteur. “La jouer sur SNL a été une joie profonde parce que je pouvais toujours ressentir l’amour et la gratitude accablants que le public avait pour elle. C’était l’un des grands honneurs de ma vie de rencontrer le juge Ginsburg, de lui serrer la main et de la remercier. pour sa vie au service de ce pays. “