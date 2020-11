Lors d’une vidéo qui a marqué la fin de son exposition Hold Still ce week-end, la mère de trois enfants a lancé un nouveau collier du créateur de bijoux britannique éthique, Alex Monroe.

Monroe, né dans le Suffolk, conçoit et fabrique toutes ses pièces en Angleterre en utilisant de l’or, de l’argent et des plastiques recyclés, et nomme Sienna Miller, Holly Willoughby et Nicholas Grimshaw comme autres fans.

Le collier de pépites de paléontologie, pour lequel Kate a opté, comprend des pépites fossilisées, des plantes médicinales et des animaux comme charmes et est toujours disponible à l’achat (285 £.)

Associée au blazer écarlate Zara qu’elle portait pour la première fois lors des Jeux olympiques de Londres en 2012, la tenue de Kate était sans effort chic et épurée.

«Pour moi, la partie la plus puissante du projet est qu’il a montré à quel point les gens et les communautés se sont rassemblés et à quel point nous sommes tous importants les uns pour les autres», a-t-elle déclaré dans la vidéo. “Merci beaucoup de faire partie de Hold Still et de partager vos histoires avec la nation.”

(La duchesse de Cambridge lance son blazer rouge Zara en 2012 / .)

C’est en mai que Kate, une photographe passionnée, a lancé Hold Still en collaboration avec la National Portrait Gallery, dont elle est la marraine. «Hold Still vise à capturer un portrait de la nation, l’esprit de la nation, ce que tout le monde vit en ce moment. Des photographies reflétant la résilience, la bravoure, la gentillesse – toutes ces choses que les gens vivent », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

31 000 personnes ont participé à l’exposition Hold Still, qui a enregistré plus de 5,2 millions de pages vues sur le site Web de la National Portrait Gallery depuis mai.

Suivez ses traces et améliorez votre jeu bling avec ces colliers Alex Monroe que nous adorons.

Collier bébé abeille plaqué or Alex Monroe

Baby Bee de Monroe est son charme signature et a été orné par Holly Willoughby.

(Liberty Londres)

Pendentif disque de tourmaline verte Alex Monroe x Raven Smith

Injectez une touche de vert dans votre #NeckMess avec cette chaîne issue de la collaboration de Monroe avec l’écrivain Raven Smith.

(Liberty Londres)

Collier à pendentif Rocket Locket plaqué or Alex Monroe

Laissez ce médaillon fusionner votre monde.

(Liberty Londres)

Collier Alphabet Lettre Floral Plaqué Or Alex Monroe

Offrez-vous votre narcissisme avec votre propre collier initial orné de fleurs.

(Liberty Londres)

Alex Monroe Collier en argent Classic Daisy

Injectez un peu d’horticulture dans votre arsenal de collier, une fois et floral.

(Liberty Londres)

Collier hirondelle volante plaqué or Alex Monroe

Le design délicat de l’hirondelle de Monroe capture l’oiseau en plein vol et constitue une édition délicate pour toute collection.

(Liberty Londres)

en relation