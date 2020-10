HISTOIRES CONNEXES

Le capitaine Janeway va hardiment… accompagner un groupe d’adolescents indisciplinés.

Kate Mulgrew est sur le point de reprendre son rôle emblématique de Star Trek: Voyager dans la prochaine ramification animée par CG de Nickelodeon Star Trek: Prodigy. La nouvelle a été annoncée jeudi via un panneau virtuel au New York Comic Con (voir la vidéo de l’annonce ci-dessus).

Développé par les frères Kevin et Dan Hageman, les cerveaux derrière Trollhunters et Ninjago, Star Trek: Prodigy – qui sera présenté en première dans le câble pour enfants en 2021 – suit un groupe d’adolescents anarchiques qui découvrent un navire Starfleet abandonné et l’utilisent pour rechercher l’aventure, sens et salut.

“Quand [exec producer] Alex Kurtzman m’a appelé il y a plus d’un an pour proposer cette idée. Je dois vous dire au début que j’étais un peu incertain », a concédé Mulgrew lors du panel du NYCC. «Après tout, je l’ai jouée pendant sept ans avec des talons de quatre pouces et demi. J’ai investi chaque scintilla de mon être dans cette femme. Et j’ai pensé: «Une version animée de Janeway? Je ne sais pas.’ Mais alors que je parlais à Kurtzman au téléphone, de longs désirs dormants pour la restaurer ont commencé à remuer et j’ai pensé: «Cela pourrait être paradisiaque.

«J’étais la première femme capitaine», a poursuivi le vétérinaire d’Orange Is the New Black. «Et maintenant, je vais être le premier capitaine des enfants. Quoi de mieux que ça?

Kurtzman a ajouté: «Le capitaine Janeway était soumis à un standard différent de celui de ses prédécesseurs. On lui a demandé d’incarner un niveau de perfection inhumain afin d’être acceptée comme «assez bonne» par les sceptiques, mais leur a montré à tous ce que signifie être vraiment exceptionnelle. Nous ne pouvons penser à aucun meilleur capitaine pour inspirer la prochaine génération de rêveurs sur Nickelodeon, qu’elle.