Le directeur général du plus grand organisme britannique de commerce des loisirs et de l’hôtellerie s’est joint à l’un des chefs d’entreprises cotées en chœur pour appeler le gouvernement à accorder immédiatement des secours aux secteurs durement touchés.

Au cours des deux dernières semaines, les chefs d’entreprise ont déclaré à la Norme qu’ils avaient un besoin urgent des ministres pour offrir une certitude à plus long terme et une extension des régimes de soutien – notamment les vacances des taux d’affaires et l’allégement de la TVA spécifique au secteur – qui doivent actuellement prendre fin en mars. 31.

Les entreprises ont encore plus de six semaines à attendre le jour du budget, et l’incertitude pèse lourdement sur les décisions d’investissement.

Mercredi, la patronne de l’hospitalité, Kate Nicholls, a écrit à Rishi Sunak pour demander que la réduction de la TVA de 5% pour l’hospitalité soit prolongée de 12 mois supplémentaires, pour promulguer de nouvelles vacances de taux d’affaires pour l’hospitalité pour l’année 2021/22 et pour prolonger le programme de congé. jusqu’à fin juin.

Nicholls a déclaré que ces mesures permettraient aux entreprises de se reconstruire.

Elle a également appelé le chancelier à aider les entreprises en déclarant dans son budget de mars que le Trésor prolongerait la période de remboursement de tous les prêts garantis par le gouvernement à 10 ans, avec une année supplémentaire sans intérêt.

Soulignant le fait que de nombreuses entreprises sont «inévitablement et malheureusement tombées au mur» et la perte d’environ 650 000 emplois dans le secteur, Nicholls a déclaré: «Les deux principaux piliers de soutien, la réduction de la TVA hôtelière à 5% et la fourniture de vacances aux taux d’affaires , ont contribué à donner aux employeurs la bouée de sauvetage dont ils avaient besoin pour survivre.

«Nous savons par l’histoire récente que l’hospitalité a le poids économique pour être à l’avant-garde de la reprise économique une fois la crise passée, mais seulement si un soutien essentiel est accordé.

«Un vaste ensemble de soutiens financiers donnera aux entreprises hôtelières les meilleures chances non seulement de survivre au reste de la crise, mais aussi de mener la reprise économique du Royaume-Uni dans les années à venir. Si nous obtenons ce dont nous avons besoin, l’hospitalité peut être le fer de lance de la reprise économique du pays, raviver les rues commerçantes et créer des emplois et des investissements dans chaque région.

La Confédération de l’industrie britannique a également écrit à Rishi Sunak cette semaine, demandant que les vacances des tarifs professionnels soient prolongées d’au moins trois mois au-delà de la fin du mois de mars.

Une série de directeurs généraux ont déclaré au Standard qu’un soutien supplémentaire était vital.

Le patron de Young, Patrick Dardis, a déclaré: “L’incertitude autant que le verrouillage lui-même suscite une telle inquiétude et une telle inquiétude. Il est impossible de planifier sans préavis les extensions de la TVA et des taux de vacances.”

La semaine dernière, le patron de Marston, Ralph Findlay, a déclaré qu’une extension des tarifs commerciaux et un allégement de la TVA tout au long de 2021 était “l’exigence minimale” nécessaire pour aider les pubs à se remettre de la pandémie.

Chaker Hanna, patron du groupe de restauration coté en bourse de Londres Comptoir Libanais, a déclaré que le gouvernement devait “d’urgence” proposer une prolongation des tarifs pour les entreprises au moins jusqu’à la fin de l’année s’ils “veulent sauver notre industrie de la restauration en 2021 et au-delà. “.

Il a également appelé à un allégement de la TVA de 5% au-delà de 2021.

Le Financial Times a rapporté que Sunak se dirige vers un affrontement avec les entreprises en prévoyant une augmentation de l’impôt sur les sociétés. La chancelière chercherait à taxer davantage les entreprises pour aider à combler un déficit qui pourrait dépasser 400 milliards de livres sterling en 2020-2021.