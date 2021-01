je

Il a été difficile d’observer l’impact de la pandémie sur nos enfants, avec la porte tournante des fermetures d’écoles, de l’enseignement à domicile et de l’isolement.

En tant que mère, je me suis concentrée sur mes propres deux, six et neuf ans, consciente de mes études universitaires en psychologie infantile à quel point le «stress» prolongé affecte leur cerveau en développement.

Par stress, j’entends les sentiments non résolus qui s’accumulent lorsque nous éprouvons de la peur et de l’anxiété au quotidien, qui peuvent perturber le cerveau des enfants en développement et avoir un impact sur la santé tout au long de la vie. Les psychologues appellent cela le stress toxique et les enfants de Londres y succombent en grand nombre.

Les organismes de bienfaisance en santé mentale avec lesquels je travaille me disent que tous les enfants ont été touchés par cette pandémie, c’est pourquoi il est vital de les soutenir.

La science nous montre que nos enfants peuvent être résilients, qu’ils peuvent surmonter l’adversité s’il y a un soignant de confiance pour les aider. Cela peut être n’importe quelle personne de confiance qui les aide à se sentir en sécurité et leur offre un espace sûr pour se décharger de grands sentiments et se sentir rassurés.

Avec une mère qui avait du mal à quitter son lit chaque jour, Jason a dû s’occuper de ses frères et sœurs, le laissant débordé et inquiet pour le bien-être de sa mère.

Cela a conduit à des explosions agressives à l’école dans un appel à l’aide démonstratif. Pour certains enfants, ce cri sera répondu sous la forme de conseillers en santé mentale placés dans les écoles par des organismes de bienfaisance comme Place2Be avec qui le Evening Standard est en partenariat dans cette campagne.

Je connais de première main les services que Place2Be fournit dans les écoles parce que je suis en formation pour devenir conseiller pour enfants avec eux.

Evening Standard lance la campagne Young London SOS pour lutter contre la santé mentale

Une partie de ma formation me permettra de faire du bénévolat en stage dans une école primaire de Londres le mois prochain, de conseiller individuellement.

Chez Place2Be, nous sommes formés pour créer un espace sûr et de confiance pour un enfant, assis avec lui pendant qu’il joue et donnant à son subconscient un espace pour travailler à travers ses sentiments. Son mantra est qu’aucun enfant ne devrait avoir à affronter seul des problèmes mentaux.

Nelson Mandela a déclaré: «Il ne peut y avoir de révélation plus vive de l’âme d’une société que la manière dont elle traite ses enfants». Je me demande ce que l’histoire révélera sur l’âme de notre société lorsque cette période particulière de l’histoire sera jugée.

Faites un don aujourd’hui

Vous pouvez soutenir la campagne Young London SOS en faisant un don à Place2Be ICI

en relation